Phos’ elakho: Lingaqambeli amadimoni amanga

Silo Mehleli Dube

NGIYANGIZWE isikhathi esinengi kuthiwa uzibani banyana uledimoni, kakhulu kuvamile ukutshiwo lawo magama kubatshazwa izinto ezimbi ezenziwa ngumuntu.

Zikhona mhlawumbe izinto ezimbi ezingela dimoni phakathi, njengobuvila banengi abantu ababa lobuvila bokwenza imisebenzi ephathisa bona empilweni, akhale ngokuthi akancediswa, akhohlwe ukuthi ukuze umuntu axhaswe uyabe laye etshengise umfutho lentshukuntshu.

Uyake ubone umuntu okhala ngodubo kodwa etshona elele, kuthi nxa abanye bevuka besiya emsebenzini kumbe emasimini yena asale ezilalele.

Umuntu onjalo nxa evuka uqonda etshwaleni esiyancenga ukuthengelwa utshwala.

Uzatshona ngabo obokuthengelwa kuthi nxa litshona abuyele endlini ayehlangana labavela sebenza esengolinde ukunikwa ukudla angakusebenzelanga. Kusasa kubenjalo futhi, akasebenzi lumuntu ubuvila bumphethe. Umuntu onjalo uyabe ehlala ekhala ngokuthi uNkulunkulu kamthandi yikho engelakho okwakhe engaboni ukuthi ubumpofu bakhe bubangelwa yikuthi ulivila wehluleka lokuzenwaya.

Abantu abanjalo abafuni ukutshelwa ukuthi bayesebenza ungavele umtshele uphenduka ube yisitha.

Kungaba kusemihlolisweni ungavilapha ukubala ukhangelele ukuthi uzaphumelela, uyabe uzokhela amalahle ekhanda ngoba ngeke uphume lalutho, akade bebala uthole sebephumelele sebekwelinye izinga, suqala ukubazonda. Phela abanye ontanga uyezwa bethi balethemba, ifaith yokuthi bazaphumelela emihlolisweni, besebesekela ukubala.

Nxa imihloliso isiza ibabonise intuthu besebesithi uNkulunkulu kakho kukanti hatshi, uNkulunkulu unceda ozincedayo.

Abanye njalo ngabangasuthisekiyo emendweni ufice ekhomba ngapha langa, achithe imizi yabantu, akhohlwe ukuthi angazihlalela lomaqondana wakhe, uvikeleka emkhuhlaneni ethelelwana kwezocansi efanana lengculazi labongulamakhwa.

Uzwe kuthiwa kakhombi nje uledimoni khona kuyikuzekelela, kanengi ungakhangelisisa into ezimbi ezinengi zibangwa yibuvila, phela ngolimi lwabondlebe zikhanyi langa bathi “an idle mind is the devils workshop”.

Phela ungaba ngumuntu ojika ngemithunzi akula lutho lwakho oluzahamba ngendlela eqondileyo, uzathola konke kutshekile ubusuqambela amadimoni amanga.

Empilweni vele kumele uzisebenzele ukuze lawe ubelokwakho ungahlali ucela ebantwini angathi bazakucatshela nxa bekubona. Phela abantu bayadakeka ngawe. Abanengi abakutsheli ukuthi lawe hamba uyezisebenzela.

Bakhona nje abadala abangakutshela lapha laphaya kodwa labo bacina bedinwa nxa bebona uqinisa ikhanda.

Ubuvila vele bona bukwenza ubeyisitha somuntu wonke ngoba wena uhlala ufuna ukudla lapho ongasebenzanga khona.

Ngikhumbula ngibone omunye umfundisi ethuka abazalwane ababekhipha imali yomnikelo enlutshwane, bona bekhipha ngenhlizyo zabo njalo langokuzuza kwabo, kodwa yena wayethi balamadimoni okungafuni ukunikela, eqinisweni nguye owayeledimoni lokuthanda ukukhiphisa abazalwane umnikelo ongaphezu kwenzuzo yabo.

Ayixabene.

