Insini yodwa kuSitha kuhlangana uPopayi loSpinach

UKERE Nyawo loThulani Didi bazobonakala belingisa ndawonye kuSitha The Enemy

Sekuzobayinsini yodwa kuSitha The Enemy njengoba kuzohlangana izinsizwa ezingamathe lolimu futhi ezaduma kakhulu ngelikaPopeye loSpinach kuZone 14, uKere Nyawo loThulani Didi.

Izindaba zokujoyina kukaThulani lo mdlalo osakazwa phakathi kweviki ku-e.tv ngo-9.30 ebusuku, ziqinisekiswe yinkampani ephethe lomlingisi, iBecky Casting Agency kuleli sonto.

UBekezela “Becky” Dube uthe uSpinach uyolingisa indawo kaStivovo kuSitha The Enemy ekubeni uzakwabo, uKere evele elingisa ekaBulelani Sokhulu.

Lezi zingwazi zabalingisi zihlala zilingisa ndawonye ngenxa yokuthi zilobudlelwano obude.

Zaqala kuYizo Yizo lapho zazilingisa khona indawo kaMa-7 lo-38. Zafike zazakhela kakhulu udumo sezidlala indawo kaPopeye loSpinach kuZone 14. Kusukela lapho, zibe sezingasaqatshwa ngokuhlukana.

KuZone 14, okungumdlalo ezithi webiwa kuzo ngumngani wazo, uThami Madondo, zazakhela olukhulu ugazi kangangoba zagcina sezingamanxusa eCarling Black Label emuva kukaRuud Gullit, owayeyisihlabani sebhola saseHolland.

Muva nje bezidlala indawo kaPolony loVetkoek kuThe River.

Ngaphandle kokulingisa, uKere loThulani balesikhungo sezobuciko esesivumbulule ikhono labalingisi okubalwa kubo uBonginkosi “Zola7” Dlamini, uTerry Pheto wodumo kwiTsotsi neThe Bold and The Beautiful, uRonnie Nyakale onguCosmo kuGenerations The Legacy, u-Ernest “Chester” Msibi weYizo Yizo 1, uZakhele Msibi obenguSunday Nkabinde kuSibaya, uNokuthula Ledwaba labanye.

UKere loThulani batshele iHappyDays Podcast ukuthi uZola 7 bamthola esalama-dreads ekhanda, ekhonze ukucula izingoma zokholo kodwa bamgundisa wona sebemtholele indawo yokuvala indawo kaRonnie kwiYizo Yizo 2 lapho ayenguPapa Action.

Yize lezi zinkakha sezisebenze kangaka ngaphansi kwenkampani yazo iPositive Arts Society kodwa azikaze zahlonitshwa noma zathola uxhaso eminyangweni kahulumende.

Zithi lamanje zisaqhubeka ngokuvumbulula ikhono, elinye lalo ebelikuShaka Ilembe futhi baqatshe abantu abaleziqu ukuba baqeqetshe intsha. Bathi isikhungo sabo basixhase ngemali abayenza ngamatoho okulingisa.