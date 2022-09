Uthola umklomelo uThembi Mtshali-Jones

IPHINDE yahlonitshwa ngeqhaza layo kwezobuciko ingwazi yezokulingisa uThembi Mtshali-Jones emcimbini iGagasi FM Shero Awards.

Lumlingisi udlala indawo kaMaNdlovu kuMbewu ngo-9 ebusuku phakathi kweviki ku-e.tv.

Ngenyanga edlule, uhlonitshwe ngeziqu zobudokotela (Doctor of Philosophy in Visual Arts) yiDurban University of Technology, emcimbini obuseNkosi Albert Luthuli Durban International Convention Centre.

NgeSonto, uhlonitshwe yiGagasi emiklomelweni yayo. Le miklomelo iqhakambisa abesifazane abenza kahle emikhakheni ehlukeneyo.

“Siyajabula kakhulu ukubona umkhankaso, iGagasi FM Shero Awards, ulokhu uqhubeke njalo lokukhula,” kutsho uKhulekani Shandu, okhulumela isiteshi.

“Abalaleli bethu bakhombise elikhulu isasasa, kwazise sike sathi ukuphazamiseka ekwenzeni umcimbi wamaShero ngenxa yeCovid-19. Sihloniphe ngokukhethekile umama uThembi Mtshali ngeqhaza alibambile emkhakheni wezokulingisa.”

Abalaleli bebethumela amagama abafuna beqokwe.

Umculi oNomfundo Moh udle umhlanganiso emunxeni we-Entertainment and Music ehlula usomahlaya uCeleste Ntuli. – Ubulembu