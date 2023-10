UNomcebo Zikode loRobot Boii bathola izicoco

Uyaqhubeka ngokuphakamisa iNingizimu Afrika emazweni omhlaba umculi weThekwini, uNomcebo Zikode, njengoba ethole indondo kumaTrace Awards, abeseRwanda ngempelaviki.

UNomcebo, odabuka eHammarsdale, uhlonitshwe ngendondo yeBest Global African Artist loRema weNigeria.

Lumculi ozakhele udumo ngengoma ethi Jerusalema ayitshaye loMaster KG, lonyaka uthole indondo yeGrammy kuhlangothi lwe-Best Global Music Performance ngengoma yabo loZakes Bantwini loWouter Kellerman.

Omunye owakulelo othole indondo nguRobot Boii olamakhono amanengi. Uthole indondo yeBest Dancer in Africa. Ephawula ngokunqoba kwakhe uqale wabonga uNkulunkulu.

“Ngithanda ukubonga abazali bami, lethimba lami,” kutsho uRobot Boii othe indondo yakhe ngeyabantu baseNingizimu Afrika.

Uthe imidanso eminengi abantu abayibonayo ku-internet isuselwa emculweni Amapiano.

Umrepha uK.O., obeqokwe kathathu eminxeni yeSong of the Year, Best Male loweBest Collaboration ngengoma yakhe ebitshisa izikhotha iSete, ubuye elambatha. — Ubulembu