UMsiz Kay uzahwatsha idlalade elitsha

Ethel Ncube

UMCULI odumileyo koBulawayo uMsiz’kay, uzakhipha idlalade elitsha kuyonale iviki ngoLwesihlanu.

USizalobuhle Nkomo owazakala ngokuthi nguMsiz’kay ohlabela umculo we-hip-hop usethembise ukuba uzakhupha ingoma yokuqala kuwonalo umnyaka ka2024.

Umhlabeleli lo uselengoma ezingu-9 azikhuphayo ezibalisa uCherry wami, Amafilimu, Ngawuzwa umoya wami, Ingoma zothando, Inkomo zamalobolo, Kuyahlangana, On top of the world, Ingoma zothando lethi Kulula.

Intatheli ixhumane loMsiz’kay oveze ukuba uyajabula ngomsebenzi awenzileyo njalo ukhangelele ukulikhipha idlalade.

“Ngizakhupha idlalade lami elitsha kuyonale iviki ngoLwesihlanu. Idlalade lami leli lilengoma emnandi ethi Heita MySista’. Ingoma le ikhuluma ngothando lweqiniso kanye lokuqalisa ukwazana ethandweni lisadinga ubudlelwano,” kulandisa uMsiz’kay.

Uqhubekele phambili eveza ukuba kukhona abantu asebenze labo ekukhipheni ingoma yakhe le.

“Ngilabantu engisebenze labo kulumsebenzi wami wokukhipha idlalade. Ngisebenze labeSunduza loAmany. Ngiyethemba ukuthi ingoma yami izathokozisa abalandeli bami lapho ingoma ezabe ibafaka emhlabeni wothando lokulangazelela.Asisondeleni balandeli bami lilalele ingoma yenu lizikholisele, konke sekulungile sesilinde ilanga kuphela lihlale lithiye indlebe,” kuphetha uMsiz’kay.