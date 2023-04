Umqeqetshi ubhala ibhuku lokugcinwa kwenkukhu

Ethel Ncube

UMqeqetshisi wenyunivesithi yeLupane State University uselobe ugwalo olufundisa abalimi ngendlela abangaqhuba ngayo ibhizimusi yokufuya inkukhu zemakhaya.

UDokotela uMakhosi Mahlangu ulobe ugwalo olulamakhasi angu-100 oluchaza ukuthi inkukhu zesintu zigcinwa njani kusukela zizincane kuze kufike ekubulaweni kwazo kanye lokuthi lowo ongelamaqandisa angazenzanjani ukuze zingonakali.

Ekhuluma lentatheli uDkt Mahlangu uthe ufisa ukuthi indlela zokulondoloza ukudla zesintu zibhalwe phansi.

“Ibhuku lami leli engililobayo ngelesithathu, elakuqala ngelithi Our Food Our Heritage. Elesibili ngelithi African Kale kuthi elesithathu yilo okumele lifinyelele kuzulu maduzane elithi African Indigenous Chickens: From the Village to the Plate.

“Ibhuku leli elilamakhasi angu-100 lizancendisa abantu abasemaphandleni kunye labasemadolobheni ukuthi kumele banakekele inkukhu zesiNtu kusukela ekufuyeni kuze kufike ekudleni. Ngikhangelele ukuba ngenyanga ezayo libe selithengiswa,” kubika uDkt Mahlangu.

Uqhubekele phambili eveza ukuthi indlela zokulondoloza ukudla ukuze kungaboli azilotshwanga phansi.

“Ibhuku lami ligxile kundlela zesintu njalo kundlela lezi sesifake lesayensi phakathi ukuze kube sezingeni eliphezulu.

“Ungananzelela kudala inkukhu yayithi ingabulawa ekhaya babeyomisa ngomlilo ukuze ingonakali, kusasa bavuke beyidla; ngokunye okulotshwe ebhukwini lami. Kumphakathi ngithi ibhuku ngelenu lizoncedisa lina ukuze lithole ulwazi ngenkukhu zemakhaya lokuzikugcina,” kuphetha uDkt Mahlangu.