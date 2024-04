Kusungulwa izicoco zeCosafa

Nkosilathi Sibanda

INHLANGANISO ye-Confederation of Southern African Football Associations (Cosafa) isimemezele ukuthi izethula uhlelo lwemiklomelo minyaka yonke ezahlonipha abadlali, abaqeqetshi labanye abaphathisa kumdlalo wenguqu kumhlubulo ongezansi ye-Africa.

Kubikwa imiklomelo le izethulwa mhlaka 19 kulinyanga.

“I-Cosafa ihlele ukuba lomcimbi wayo wemiklomelo ukuze ihloniphe labo abaqhubeka ngokuphakamisa umdlalo kusizwekazi esingezansi,” kutsho umongameli weCosafa u-Artur de Almeida e Silva, ebulenjini balinhlanganiso.

Uthe kubalulekile ukuhlonipha abantu abenza kuhle emdlalweni.

“Amazwe aseNingizimu ye-Afrika kudala ahamba phambili kuzwekazi lonke ngokwenza kuhle. Sihlonipha ukuphumelela kwabadlali labaqeqetshi, siphinde njalo sihloniphe lalabo ababeka isisekelo sempumelelo le ngokusebenza ngokuzikhandla lokuzinikela emdlalweni.

“Kubalulekile ukuthi siphakamise impumelelo yethu futhi sigqugquzele isizukulwane esizayo sabadlali, abaqeqetshi, onompembe labaphathi ukuze siqhubeke ngokukhulisa umdlalo.”

Imiklomelo le ivuleke kubo bonke abadlali labaqeqetshi abavela kunhlanganiso eziku-Cosafa ezingamatshumi amane, kungakhathalekile ukuthi benza kuhle kuphi umdlalo emhlabeni wonke.

Amahlanda emiklomelo:

– Cosafa Men’s Player of the Year

– Cosafa Women’s Player of the Year

-Cosafa Men’s Goalkeeper of the Year

– Cosafa Women’s Goalkeeper of the Year

– Cosafa Men’s Most Promising Player of the Year (aged 20 or under)

– Cosafa Women’s Most Promising Player of the Year (aged 20 or under)

– Cosafa Male Coach of the Year

– Cosafa Female Coach of the Year

– Cosafa Male Referee of the Year

– Cosafa Female Referee of the Year