Umlingisi ucacisa ngokumenze watshiya uZalo

UMLINGISI, uWiseman Mncube, ucacisa ngembangela yokutshiya kwakhe kuZalo.

UWiseman, obenguSbonelo, uthe kungamampunge ukuthi uxotshiwe kulo mdlalo osakazwa kuSABC1 phakathi kweviki ngo-8.30 ebusuku.

Uthe akulona uZalo olumdedele kodwa nguye olucelile ukuba limdedele ngoba ubesefuna ukukhula endimeni yokulingisa.

“Kulabantu abagxeka uZalo ngokuhamba kwami kanti akuxatshanwanga. Kube yisinqumo esithathwe yimi ngoba bese ngihlale isikhathi eside kulo. Yimi engiye kubaphathi ngacela ukuhamba, bathi labo bayawabona amagalelo ami.”

UWiseman (34) uthe usuke waxinwa yimisebenzi eminengi kwase kuphoqeleka ukuba atshiye kuZalo.

“Njengamanje ngikuMy Brother’s Keeper kuMzansi Magic ngo-7.30 ebusuku. Ngilungiselela ukushutha uSeason 2 weShaka Ilembe futhi kulomunye umdlalo engizobonakala kuwo kuNetflix.”

Uthe kulokuthi agxeke inkampani eqopha Uzalo, iStained Glass, ufisa ukuyibonga ngokukholelwa kuthalenta lakhe lokulingisa.

Uthe iStained Glass kade yayiwa ivuka laye.

“Bengiqeda iminyaka eyisithupha ngikuZalo. Sengibuya kuHostela, The Wife ngenxa yeStained Glass. Ngiyabonga kakhulu ngezindawo abanginikeze zona.”

Uthe akaqinisekise ababukeli boZalo ukuthi uphila saka njengoba kukhona abasafonela kubo bebuza ukuthi usaphila yini njengoba bebone engcwatshwa kuZalo.

“Ngisengumqemane. Ngisaqhubeka ngokulingisa. Ukuthi umngcwabo kaSbonelo usuke waba yindumezulu baze abantu bacabanga ukuthi sekungumngcwabo wangempela. Ngibone lapho ukuthi abantu bayasilandela ngempela uma bekwazi ukusikhalela uma sitshona. Ngiyabonga kakhulu kubalandeli bami ngokweseka imisebenzi yami.”

Uthe yingakho ethathe isinqumo sokubonga bonke abantu ababambe iqhaza empumelelweni yakhe emcimbini ozokuba seStable Theatre, eThekwini, ngenyanga ezayo.

UWiseman wasoLundi ubuye walingisa lakuThe Kingdom-Ukhakhayi, Gold Diggers, Generations The Legacy, Mandoza Biopic, Sokhulu &Partners, Ring of Lies, Rage of a Lioness, The Turning Point, Liberty, Ingozi leMamello.

UWiseman uqale ukuba kungxenye yokulingisa kusukela ngo-2016.

UWiseman ulamana loNtando Mncube obenguBhekile kuFalakhe lo-Omega Mncube onguPhelelani kuZalo. Ngaphandle kokulingisa, ubuye abe ngumculi osanda kukhipha ingoma yegqom’ ethi Pick & Choose loVukani Khoza weSkomplazi.