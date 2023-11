Ulethemba lokuthatha indondo yeNewcomer of the Year uBhila

Langelihle Moyo

UTHABE umanzi te uManyabi kulandela ukukhethwa kumncintiswano wezokuzithokozisa owama-Roil Bulawayo Arts Awards, ozaqhutshwa ngoMgqibelo mhlaka 25 kuyonale inyanga.

UPatriach Welcome Joel Manyabi oleminyaka yokuzalwa engu-28, owaziwa ngokuthi Bhila kwezokuzithokozisa ukhethwe waba ngomunye abazalwela isicoco seNewcomer of the Year kumaBulawayo Arts Awards ngengoma yakhe esihluphile emalokitshini ethi “Iphephandaba”.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uthe uzizwa elokujabula okukhulu kulandela ukunanzelelwa komsebenzi wakhe.

“Ngizizwa ngilokujabula okukhulu ngokukhethwa ukuba ngomunye ozalwela isicoco kuma-BAA. Ngikhangelele ukuthi isicoco lesi sibe ngesami kodwa loba ngingasasitholanga ukukhethwa lokhu kunginika intshukuntshu yokusebenza nzima ngiqhubekela phambili ngomculo,” kulandisa uBhila.

Ubuye walandisa ngamafitshane ngohambo lwakhe epheka idlalade lakhe lokuqala ngqa elaphuma ngoNhlangula lonyaka, eliyilo elimenze waba yingxenye yalabo abakhethiweyo kuma-BAA.

“Kwakungekho lula ukuthi idlalade ‘Iphephandaba’ liphume kodwa ngenxa yokuzimisela lokusebenza kanzima konke kwaphumelela. Ngemva kokukhipha idlalade ngabuya ngakhipha i-single ethi ‘Umathapelo’. Le ingoma yangitshengisa ukuthi ngilesipho njalo ngingakwenza okudlula lapha,” kuchasisa uBhila.

Uphethe ngokuthembisa abalandeli ukuthi ukhangelele ukubuyela estudiyo ukuze ayepheka idlalade lesibili, lokukhuthaza labo abasacathula ukuthi bangalahli ithemba.

“Umculo omnandi uyeza ozajabulisa bonke abalandeli bami, kungekudala ngizabe sengiqalile ukusebenza idlalade lami lesibili.

“Kulabo abasacathula ngithanda ukulikhuthaza ukuthi lingalahli ithemba, zazini ukuthi lifunani lokuthi injongo yomculo kuyini,” kuphetha uBhila.