Phosâ€™ elakho: Ngizocina ngokubonga izidakwa . . . !

Mehleli Dube

Bayadeleleka abantu abanatha ugologo, beyiswe ngoba phela imbamba ungayinatha kweqe ucina usenza izinto ezingajwayelekanga emphakathini, bakhuze baze bebambe owangaphansi ngokumangala.

Bakhona ozwa bethi ngizamnathela ngibe sengimtshela okusemoyeni wami. Kubaphe isibindi, bakhulume loba yini, bathi ngolimi lwabondlebe zikhanyi langa yi (Dutch courage).

Ungakhangela imvama abantu abanathayo, ye kungaba lexekana elithi linganatha libe yi-public nonsense kodwa inengi kungaba kusemfeni, yibo abemba ingcwaba bakwejise kuze kuse belinde ukuthi umufi avuke engcwatshwa, lemitshadweni bangavela bathi mothu bakhunga bazithintithe ezambeni njalo lekugideni abalutho ukutshengisa ubungcitshi lobugabazi babo.

Nxa kudutshekiwe imisebenzi efana lokuhlinza, ukubanda inkuni ngitsho sibi sokukha amanzi lokupheka abakuthathi mango, basukumela phezulu bengela ntandabuzo, bekwenza njalo ngokuzinikela lenhliziyo zabo zikhululekile.

Kanengi umuntu onganathiyo ungathi kayehlinza uzonda akhukhumale ufice esetubhule umlomo, indebe sezibomvu engani zilunywe ngulonyovu osutha manzi emsenyeni.

Loba usumphoxe kangakanani nxa ekuxolela, uxola ngenhliziyo yonke, abagcini sikhwili njengalaba abazithi ngamakholwa. Lesikhathi esinengi omantshi bayabadedela kuzigwebo ezinde ngoba bethi bayabe bengazenzi.

Bathi lokuhlekisa umphakathi ngoba inengi labo banganatha bayathanda ukukhuluma isilungu loba nje bengasazi kakuhle. Ngikhumbula enye indoda isithi (can I please have double, two shots) enye yezwakala ithi (you don’t want to give me my change, you think I’m not stupid).

Yathi isizwa abantu beqhunsuka kwayinikeza idlabuzane ithi iyabukwa ingazi ukuthi bayihleka usulu ngoba isihlahlela isilungu. Nxa sebeke bathi mothu abalakusasa lokuthi umuntu wesatshwa okungakanani, angaba ngumthakathi wezigodo kumbe umgulukudu wesigebengu uvele atshelwe ezakhe kungabi ndabazalutho.

Ye ngiyazi liyadeleleka kodwa libamba iqhaza elimqoka emphakathini lingekho lina izinto azihambi ngokuphazima kweso.

Ngiyalibonga bafowethu ngilethulela isigqoko njalo liziphathe nxa selithe lanatha.

Ayixabene.

