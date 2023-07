Omahlekisa benza iHeroes of the ballot

Langelihle Moyo

KUZADIBANA omahlekisa ababalisa uNtando van Moyo, Doc Vikela, Ckanyiso Dat Guy, we loMbongeni Ignatius eHope Centre edolobheni lakoBulawayo mhlaka 14 Ncwabakazi 2023 kumcimbi owethiwe ibizo lokuthi Heroes of the ballot. UNtando ongomunye wabomahlekisa ozabulala abalaleli ngembambo uthe umcimbi weHeroes of the ballot uzaqalisa ngehola lesithupha ntambama.

“Injongo yomcimbi lo njengabomahlekisa yikuthi sifundisane ukwakha ukuthula sihleka sisandulela ukhetho oluzakuba khona mhlaka 23 Ncwabakazi 2023.

“Inhloso yethu yikukhuthaza uzulu wonke jikilele ezabelweni zonke zelizwe leZimbabwe ukuthi baqakathekise ukuthula yikho sinxuse labanye omahlekisa abasuka kwezinye izabelo zelizwe.

“Sizabe sifundisa uzulu ngokulondoloza ukuthula ngesikhathi sokhetho ngamahlaya ethu, sifuna ukhetho lwenziwe ngokuthula,” kulandisa uNtando.

“Umcimbi lo siwenze waqondana lamalanga okukhumbula amaqhawe esizwe alwela uzibuse. Sibone kungcono ukuthi sithakazelele usuku lwamaqhawe labomahlekisa njalo sikhumbuzana ngokuqakatheka kosuku lolu.”