Bezibuya kuDurban July

Bekutshiyana ukwenza ngemisiko enhlobonhlobo kwabebethamele iHollywoodbets Durban July eGreyville Racecourse ngoMgqibelo kwazise lezulu belibavumela.

Lumcimbi weminyaka yonke ubuthanelwe yizinkumbi zabantu ebezisuka ezindaweni ezahlukene kuleli.

Kuba lemijaho yamabhiza, lenqwaba yamatende obumnandi.

Emjahweni omkhulu kugcine kunqoba ibhiza, uWinchester Mansion, ebelingelika Kabelo Matsunyane abathole uR2,94 million.

Ibhiza litshiye ebeliyintandokazi, uSee it Again, ebeligitshelwe nguMichael “Muis” Roberts ngebanga elincane njengoba ebebambene kubhekwe ngasekugcineni.

UKabelo uthe uNkulunkulu ulokhu emphethe kahle.

Ubonge bonke abamesekile langokunikwa ithuba lokugibela amabhiza.

Eminye imijaho emithathu igcine ingenzekanga ngemva kokucitsha kwamagetsi sekusele amanenjane kuqale oka-6,10 ntambama.

IGold Circle ixolisile ngalokhu njengoba ojokhi begolozile ukuyoqhubeka amagetsi esubuyile.

Ngale kwalokho abantu bebephume ngobunengi babo njengoba iGold Circle ithe bebengaphezu kuka-45 000.

Bekukhona losaziwayo abehlukene njengenjwayelo.

Indikimba yalonyaka ibithi Out of this World.

Emncintiswaneni wabasiki bengqephu, iHollywoodbets Durban July Young Designer Award, osingethwe yiDurban Fashion Fair, kuwine uLwandle Zwezwe.

Ukhale wemuka leR50 000 womfundaze, ukuthamela iSA Fashion Week, i-cash yeR10 000 kanjalo levawusha yaseGateway Theatre of Shopping kaR5 000.

UThabiso Ncanana, oyisitshudeni saseDurban University of Technology, ulale isibili wathola umfundaze kaR30 000 kwathi u-Andile Nsele, laye okulesi sikhungo, wahlomula ngomfundaze kaR20 000.

Phakathi kwamatende obumnandi abekhona enkundleni kubalwa ele-Afrotainment, Platinum Belt, Boomtown, elaseSpitz, Euphoria Lounge neHalisi Afrique.

Bekunesiteji esikhulu esivulelekile lapho bekunandisa khona uDJ Tira, Happy Gal, Bello loGallo, Dladla Mshunqisi, Dlala Thukzin labanye.

Ngesikhathi edlala uLKG, uthe bayamthanda uZinhle futhi ubefisa ukuthi abekhona ngaphambi kokudlala ingoma yakhe ethi Umlilo.

Uhlelo beluphethwe nguDJ Oros, Khaya Dladla loSomizi Mhlongo.

Bekugcwele kwelikhulu obekunandisa kulo abaculi loDJ okubalwa kubo uJoocy, DJ Qhawe, Slenda da Dancing DJ, Inkabi Nation, Q Twins, Nkosazana Daughter, Zakwe noDuncan nabanye abanengi. – Isolezwe