Bakhunjuliwe abazalwa ngoNcwabakazi

Langelihle Moyo

KUZAKUBE kuluthuli endaweni yokuzithokozisa iThe Boundary Bar and Restuarant ngeviki ezayo lapho uDJ Mzoe weFudu Media azakube esenza umcimbi we Fudu festival ukuze kuthakazelelwe ama DJ’s. Ngalelolanga kuzathakazelelwa njalo bonke abazalwa kunyanga kaNcwabakazi, kugoqela abadala labantwana.

Ekhuluma lentatheli uSibanengi Ndebele owaziwa ngokuthi nguDJ Mzoe uthe umcimbi abawuhlelayo ukhangelelwe ukuthi ube ngumcimbi omkhulu kakhulu njalo wonke umuntu owazalwa ngenyanga kaNcwabakazi uyanxuswa.

“Ngazalwa ngenyanga kaNcwabakazi, lokhu yikho okungenze ngafuna ukwenza umcimbi wokuthakazelela wonke umuntu ozelwe kulinyanga ngokwenza idili leli engiliphe ibizo elithi All in one August birthday shellings,” kutsho uDJ Mzoe.

Ubuye wengezelela wathi mhlalokho umcimbi uzaqala ngehola lika-12 emini kuze kuyetshaya elika-7 ntambama ukuze abancane bathole ukujabula ngendlela ezitshiyeneyo. Ngemva kwehola lika-7 ntambama kuzangena abadala abazajabula kuze kuse.

Uthe abancane bazakube belungiselwe umculo oqondane labo njalo kuyabe kulama-jumping castle, joy rides, face painting kanye le-photo shoot. Ntambama kuzangena abadala njalo lapha kuzakuba leFudu Media Festival launch, lapho okuyabe kungabizwa ozwayo, kuqhunsa oDJ abazajabulisa abantu ngalokhu abadume ngakho.

Uphethe ngokuthi abantu kababuye ngobunengi bazojabula ndawonye leFudu Media.