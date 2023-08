Bajabule bazitika kuFudu Festival

Langelihle Moyo

BEKUGCWELE abantu kulitshebetshebe lolwandle eBoundary koBulawayo lapho obekuthakazelelwa khona bonke abazelwe ngoNcwabakazi kanye leFudu Festival.

NgoMgqibelo owedluleyo mhlaka 19 kuNcwabakazi uSibanengi Ndebele owaziwa ngelokuthi DJ Mzoe wenze idili abalethe ibizo elithi All in One Birthday Shellings. Kudili leli bekuthakazelelwa bonke abazalwa kunyanga kaNcwabakazi kugoqela abadala labantwana.

Bekuthakazelelwa njalo lemisebenzi emihle lokuphumelela kwenkampani yeFudu Media.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uDJ Mzoe uthe wenze umcimbi lo ngoba laye ungomunye owazalwa ngoNcwabakazi.

“Ngenze umcimbi lo ngoba lami ngingomunye owazalwa kunyanga kaNcwabakazi.

“Bengifuna sijabule sibanengi siqakathekise inyanga esazalwa ngayo,” kulandisa uDJ Mzoe.

Uqhubekele phambili waveza ukuthi emini bekugcwele okhekhe bedlala imidlalo etshiyeneyo egoqela ukweqa kuma-jumping castle lakuma trampoline. Abanye bebekholisa ukupendwa ubuso lokuthathwa amapikitsha.

“Ntambama besokulidili labadala, bekungabizwa ozwayo bebececile abantu bebahle okwamagama bathatha amapikitsha mahala kungelambadalo njalo ubuzikhethela ukuthi ufuna amapikitsha amangaki.

“Bangenile oDJ benza abadume ngakho uDJ La-jujula loDJ Zetfactor kanye loDJ Cuzenkooler bavele benza wonke umuntu ohleziyo wasukuma wanyikinyeka.

“Kusenjalo abantu besalibele wabesengenile omunye wama-artiste obevela esigodlweni eHarare uSinclere wajabulisa abantu kwezwakala intombi zihlaba umkhosi wenjabulo.

“Khona kuliqiniso nxa kuthiwa ukutshelwa yikuncitshwa, bekumnandi emcimbini kaFudu, ngingalandisa kuze kutshone ilanga, obengekho ukhuthile,” kuphetha uDJ Mzoe.