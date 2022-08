Akubizwa ozwayo eBulilima

AKUBUZWA muntu ukuthi kulimpelaviki kuyiwa ngaphi kwezemidlalo nanko phela indlela ziqonde esigabeni seBulilima, eMatabeleland South, kumincintiswano emkhulu ezaqhutshwa kuhloswe ukuphakamisa intsha yakulindawo.

Abathandi bomdlalo wokuqaga bazaqonda enkundleni zemidlalo ezisenzikini yesiqinti seHingwe eBulilima West, kuthi labo abalandela umdlalo wokuncintisana kwabontshelelezane bazakuya koNgwana eBulilima East ngoMgqibelo.

Akukaze kwenzeke ukuthi abathandi bezemidlalo kulezi indawo bathole imcimbi yaloluhlobo ngalanga linye. Abaqoqi bomdlalo wokuqaga eBulilima West, bekhokhelwa ngummeli wabo kudale lePhalamende uDingumuzi Phuti, babike ukuba amantombazana alethalenta kumdlalo wokuqaga eHingwe bazathola ukuphakanyiswa mhla welanga lomncintiswano.

Kulumdlalo kuzancintisa amaqembu aphuma eHingwe, Nyele, Mangubo, Malopa leMboma.

UMthunywa uxhumane loPhuti ngoLwesithathu ekuseni obike ukuba uhlanganisa amaqembu omdlalo wokuqaga lo ukuze anikeze ithuba kumantombazana kwezemidlalo.

“Umntwana oyinkazana uligugu, kumele asekelwe kuyo yonke into alethelenta kuyo,” kutsho uPhuti, ophinda abenguMsekeli kaMphathintambo we- Information, Communication Technology, Postal and Courier Services kuHulumende.

“Imidlalo le ingaphansi kwenhlelo zethu ze-Girl Child Focus Programme, ezisebenza ukuthuthukisa amantombazane. NgoMgqibelo sisesiqintini seHingwe, lapha eBulilima West.

“Kwandise ukuthi amantombazana avalelwe phandle endaweni ezinengi, lakwezemidlalo kunjalo. Kodwa lapha eBulilima West, sihlale phansi njengomphakathi, savumelana ukuthi endaweni yakithi asitshiyi muntu. Loba ungumntwana osesikolo loba usungekho esikolweni, unxusiwe.

Wonke umntwana oyinkazana kaphakanyiswe. Kumidlalo yangoMgqibelo le, sinxuse bonke abalothando lwezemidlalo.”

Kubikwa mhla welanga njalo, inkampani ye-NetOne izakupha bonke abesifazane impahla yokuzinakekela ebalisa ama-sanitary pads lokunye.

“Asibuyeni ngobunengi bethu, sixhase amantombazana akithi. Akwaziwa, yikho la okungaphuma khona ithalenta elizadlalela iqembu lesizwe,” kutsho uPhuti.

Omunye wabaqondisi bomncintiswano wabontshelelezane eBulilima East, uFanisani Dube utshele intatheli yephephandaba likazulu ukuba umjaho uzaqalela eNgwana Primary School, uqhele ngamakhilomitha angu-25 uqonde edolobheni le-Plumtree.

UDube uthe labo abafisa ukuncintisa bavunyelwe ukuthi baze lalabo yiwuphi umhlobo kantshelelezane.

“Sifuna ukukhipha abasakhulayo isizungu, batshiye izidakamizwa lotshwala,” kutsho uDube.

“Ngaphandle kokuphakamisa ezemidlalo, sifuna lokufundisa intsha ngokubalukela kwembali yakulindawo. Le yindawo eyaziwayo ngenxa yokuthi kulapho okwaliwa khona impi yenkululeko phakathi kweRhodesia lamaqhawe ethu enkululeko.

“Umjaho uvumele ukuthi wonke umuntu ancintise loba azijabulise esebenzisa loba yiliphi ibhayisikili. Ekucineni sizakupha imvuzo kulabo abazanqoba, kusukela kunombolo yakuqala kusiya kweyesithathu.”

UDube uthe phakathi kwalabo abazancintisa, kuzabe kuloMphathintambo Wezemvelo, Umkhathi Lokwezokuthekelela uNqobizitha Ndlovu.

UNdlovu ngummeli wedale lePhalamende eBulilima East. Kubikwa losaziwayo kumdlalo wokuncintisana kwabontshelelezane uMeli “The Cyclist” Ndlovu laye uzabe ekhona.

UMeli nguye lo owaduma ngokutshova untshelelezane esuka eGoli esiya koBulawayo ngamalanga amabili.