Ziyadliwa imali zama Diaspora!

Silo Mehleli Dube

ELIZWENI lakithi milutshwane imideni engela lunga layo elikwamanye amazwe, phela basuka bethi bayadinga amagceke aluhlaza (greener pastures) abanye njalo ngabasuka bebalekela amacala bayecatsha emazweni akude.

Abanye njalo ngabasuka bedlulubundela bethi babalekela ukuhlukumezwa ngezombangazwe, kodwa inengi ngelidinga amagceke aluhlaza. Omunye umngane wami wathi ekufaka ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga wathi “yes, international migration might be okay in solving economic problems but it creates social disintegration of families.”

Banengi abathi sebetholile amagceke aluhlaza bangabe besakhumbula emuva, bakhohlwe ngabazali babo kanye lemuli zabo, bahluphekele umhlaba omalukazana labantwana beNkosi.

Bakhona njalo abafika basebenze ngamandla emini lebusuku bethumela imali ekhaya ukuthi bathengelwe lokhu lalokhuya abakuswelayo, kodwa ngenxa yokuthi uyazi lawe ukuthi imali yimpande yesono, alingeke umuntu othenjiweyo ayitshayelele esikhewini kungabindaba zalutho, phela uyabe ethembe ukuthi umninimali uselizweni elikhatshana njalo uzabuya ngemva kwesikhathi eside.

Ngikhumbula omunye umdeni wawusuze wanikana amazopha okuthi kunyanga inye ngayinye yiliphi ilunga lomdeni elihamba liyethatha imali eWestern Union, imali le yayithunyelwa kuthiwe bakhe inxuluma yomuzi emapulazini kuthengwe lenkomo lembuzi okuzasiza umdeni wonke ngakusasa.

Umathumela imali wayetshelwa ukuthi indlu isizaphela njalo lenkomo ezazithengiwe sezizele, njalo lembuzi ngoba zona nxa zisutha ziyazala kabili ngomnyaka, wayezibona esengumuntu laye emphakathini njalo sekuze kumphuzele lokuthi i-asilamu yakhe iphele aphindele kubo.

Kanti wayengabuzanga elangeni, wayengazi ukuthi izithombe ayezithunyelwa kumakhalekhukhwini ngezakomakhelwane. Kwakuthi nxa imali ibuyile lelolanga kwakungalalwa kuthengwe ugologo kosiwe bagide ingoma yamaSololo ethi Ubosebenz’ubuye ndoda ekhaya kuyonakala, sekungani bamhleka usulu.

Amalunga emideni asebenza nzima akhethe umuntu ngokumethemba ukuthi abeyisigijimi esimlungisela izinto yena ekhatshana umuntu aphenduke uJudasi.

Ngikhumbula elinye ilunga lomdeni womunye elizalwa empumalanga lathi libuya lithola ukuthi emveni kokusebenza kanzima lifica ukuthi akulanto eyenziweyo njalo lemali kungela selizwe udletshana lahle labuya lenkafulakufa labafafaza ubuchopho bagcwala phansi kungani ngunqwaqwane maqede laye wazidubula.

Lezinsuku ikhona inhlanganiso eyiyo ezimesela ukuba ngu-caretaker ukwenzela ukuthi izifiso zabakhatshana kwamanye amazwe zifezeke. Nxa ungela umuntu ongakwenzela konke xhumana lalenhlanganiso ukuze lawe ulale ubuthongo.

Ayixabene.

