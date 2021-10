Ibiza umqeqetshi we-Portugal iChiefs

Nkosilathi Sibanda

IBulawayo Chiefs, iqembu lenguqu lakoBulawayo seliqhatshe uNilton Terroso odabuka ePortugal njengomqeqetshi wayo omutsha.

UTerroso, 42, ufike koBulawayo ngoLwesine njalo wethulwe kumthimba wokudla kwantamba kwenye ihotela koBulawayo ntambama.

Inkokheli zeChiefs zibike ukuba uTerroso uzancediswa nguMark Mathe lomunye umsizi ovela ePortugal.

Imbali yomqeqetshi lo iveza ukuba wasebenza komqeqetshi weManchester United u-Ole Gunnar Solskjaer ngesikhathi behlala eCardiff City eminyakeni eyisithupha edluleyo.

ITerroso iphethe incwadi zokuqeqetsha ezibalisela i-UEFA A le-BSc in Football Coaching and Performance eze-University of South Wales.

Umdlalo wakuqala ozabanjwa nguTerroso ungeviki elizayo, iChiefs idibana le-Chicken Inn kumdlalo weChibuku Super Cup.