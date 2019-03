Enkundleni lo Mimmie . . .

Vusumuzi Ndlovu

Umculi: Mimmie Tarukwana

Ingoma: Selfish

QOKI balandeli labafundi abatsha enkundleni yamaviki wonke, sihamba ngomculo labaculi bakuleli. Kuliviki silentokazi ephuma eNorthend, uMimmie Tarukwana.

UMimmie nguye yedwa owakhethwa ukuthi amele uBulawayo labanye abavela kwezinye indawo kuhlelo lweEmpawa, olwasungulwa ngumculi weGhana uMr Eazi lokusiza abanye abaculi abasakhasa abavela kuzwekazi leAfrica.

Lintokazi yakithi ilengoma esungulwe emaduzaneni ezothileyo ethiwa nguSelfish.

Engomeni le eyohlobo lweRnB, ukhuluma ngokuzisekela lokwazi ukuzimela ngephupho lakhe. Kungxoxo engibe layo laye, ngizwisise ukuba usedlule kokunengi.

Udlule kunkulumo ezinkulu lezithembiso ezomlomo ongagcwalelwa mfula, kodwa besehluleka ukukufeza abayabe bekhuluma ngakho.

Uthi ngakho ubona kubalulekile ukuba yena azikhuthaze, azifake phambili ngokwenza lokho akufisayo ukuba kumphumelelise.

UMimmie ucula kakhulu ingoma zokholo, lapho asukele khona, iRnB leBlues njalo uyangena lakwezomgido kuHouse kweminye imisebenzi.

Ngohlonzi lwelizwi lakhe lokucula, kuvela obala ukuba ikusasa lakhe kwezomculo liyakhanya.

UMimmie seqalile ukubhala ezinye ingoma ezintsha ezizaba kudlalade elizaphuma ekupheleni komnyaka.

Sithemba uzasebenzisana lohlelo lweEmpawa ekuphutsheni lumsebenzi wengoma lamavidiyo azakwenziwa.

Ezinye zengoma asezisebenzileyo zibalisela uFreedom, uKhetha eloReverb7, Where did The Love Go eleDjembe Monks, Happiness kaTizzie njalo loKeep Ya Head Up ekaAsaph.

Loba elobe wacula uSelfish ezikhuthaza, inkuthazo enkulu uthi ivela ngekhaya lapho azalwa khona njalo losekelo lomnewabo uAsaph.

UAsaph yena uselamadlalade ambalwa, wanqoba lezicoco kwezomculo, njalo usengene lemsakazweni ngempelaviki kusukela kumaviki amabili adluleyo ngakho sithi “Amhlophe Jaha”.

Ngethemba umculo uzaphakanyiselwa phezulu kuhlelo lwakhe lwe-Good Times.

Ingoma le, uSelfish itholakala kuEmpawa, eyiyo ephathisayo ukusabalalisa umculo wabatsha abasukumayo emakhasini ebulenjini afana labo Audiomack, Soundcloud lamanye amanengi.

Kuhle ukubona intsha iphatheka kumisebenzi yomculo njalo besenelisa ukukhethwa ngezinye izazi zomculo zaphandle kwelizwe.

Singathatha lelithuba ukuthi sizitshayele ihlombe njalo siziqhenye njengesigodlo somculo njengoba kuhlala kubatshazwa.

Asiqhubekeni sisekela abaculi lomculo wethu size siwubone usufinyelele wasabalala umhlaba wonke jikelele.

Size sihlangane kuviki elilandelayo, libe leviki elihle lothando lempumelelo!