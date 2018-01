UDale uhaya kungqekuze lezalukazi

KWELIKAZULU silethulela ezimnandi zodwa maviki wonke. Kule iviki kwezokuthokozisa siletha ijaha elihaya ubone kungqekuza lezalukazi. Lelijaha liphuma khona kanye koNtuthu ziyathunqa elokitshini leNjube.

Imbongi le, ingaba ngubani ngaphandle kukaNorman Dale owaziwa ngokuthi ngu-Afroe the Poet. Othanda ukujabula kule iviki nansi ingxoxo phakathi kwentatheli kaMthunywa uArnold Ndlovu (AN) lembongi uNorman Dale (ND).

AN: Siyakwamukela mfowethu, akusithi fahlafahla ngempilo yakho?

ND: Mina nginguNorman Mduduzi Dale, kodwa engilisebenzisa nxa ngiphethe umsebenzi wami ngelithi Afro the Poet. Ngileminyaka yokuzalwa engu-27, njalo ngazalelwa edolobheni lakoBulawayo ngakhulela eNjube engilokhe ngihlala khona lalamuhla.

AN: Akusitshele ngamafitshane ngomsebenzi owenzayo lokuthi wagqugquzelwa yini ukuthi uwenze?

ND: Ukuhaya yinto engikhule ngiyenza njengendlela yokuzilibazisa ngingathi ngiqale ukuba yimbongi ngomnyaka ka2014. Ngaqala ukuloba kanye lokuhaya imisebenzi yami yakuqala ngikhangele izinto ezehlukeneyo engihlangane lazo empilweni yami, ngake ngama ukuba yimbongi kodwa ngahlangana loTrevor Mhlanga owathi ebala imisebenzi yami wayithanda wangikhuthaza ukuthi ngiqhubekele phambili.

AN: Uzulu uthanda ukwazi ukuthi njengembongi uvame ukwethulela ngaphi imisebenzi yakho?

ND: Izikhathi ezinengi ngisebenzela koBulawayo kodwa ngiyanxuswa lakwezinye indawo ezigoqela iGwanda, Plumtree laseHarare.

AN: Kukhanya angathi wenza umsebenzi omuhle kakhulu, usebenzisana labobani?

ND: Lokhu ngahlangana lenhlanganiso yabantu abazimbongi njengami inhlanganiso ebizwa ngokuthi Poetic Synchretism ngahlangana labantu engisebenza labo kakhulu abagoqela oLady Profound, Church Musiq labo Mdue Sevan.

AN: Abantu bathini ngomsebenzi wakho njalo ukhangelele ukuwenzelani umphakathi?

ND: Abantu bayawujabulela kakhulu umsebenzi wami ngoba ngizithola nginxuswa endaweni ezinengi ezitshiyeneyo ezigoqela imitshado, amadili okuzalwa, imicimbi yokuqeqetshwa, amadili amankampani kanye lasezimfeni. Abantu bangikhuthaza ukuthi ngiqhubekele phambili ngawo ngingabuyeli emuva. Ngalokhu uzulu ngimthembisa ukuqhubekela phambili ngemisebenzi yami. Lonyaka ngizakhupha ibhuku lami lenkondlo ezimnandi okumangalisayo.

AN: Bunzima bani oyake uhlangane labo njalo abafuna ukungena endimeni efana leyakho, nkuthazo bani ongabapha yona?

ND: Njengabantu abanengi abagxile kwezamasiko abavela koBulawayo ubunzima engiyake ngihlangane labo luhlupho lwemali ngoba imali esiyitholayo ayisimali esingaziphilisa ngayo kodwa khathesi uhambo lwami lungcono ngoba imisebenzi yami isisethulwa lakumsakazo we-Skyz Metro.

Ngokunjalo kulabo abafuna ukungena endimeni engikiyo ngibakhuthaza ukuthi baqhubekele phambili ngomsebenzi wabo baqine ngoba impumelelo iza kulowo osebenzileyo.