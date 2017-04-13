Kuqhamuka umkhuhlane wamaqhubu eMat North
Thokozile Mbedzi
ABABONA ngezifuyo abeVeterinary Services esabelweni seMatabeland North bakhuthaza abalimi ukuba bangathuthi izifuyo zabo nanko phela sokuqhamuke umkhuhlane wamaqhubu amakhulu (lumpy skin).
Kubikwa indawo ezihlaselwe kakhulu ngumkhuhlane lo zibalisa iLupane kanye leBinga.
UDokotela wezifuyo eVeterinary uPollex Moyo uthe abalimi kumele balimuke umkhuhlane lo njalo bahlabe izifuyo zabo zonke esezihlaselwe ngumkhuhlane lo lezingakabi lawo ukuze bangalahlekelwa yizifuyo zabo.
“Sokulemihlambi eminengi esihlaselwe ngumkhuhlane wamaqhubu eMatabeleland North kungakho abalimi kumele bahlabe izifuyo zabo ngoba umkhuhlane lo uyabulala.
“Umkhuhlane lo ungahlasela izifuyo zicina zisiba lamapundu amakhulu emzimbeni njalo zivuvuka emzimbeni. Izifuyo nxa zihlaselwe ngumkhuhlane lo ziyehluleka ukudla,” kutsho uDkt Moyo.
UDkt Moyo uqhubekele phambili esithi abalimi kumele bazithengele imithi ngoba umkhuhlane lo awuvikelwa ngaphansi kwenhlelo zikahulumende.
“Umkhuhlane lo kawukho kuhlelo lukahulumende lokuvikela imikhuhlane ezifuyweni kungakho abalimi kumele bazithengele imithi ukuze bahlabe izifuyo zabo.
“Abalimi bangasebenzisa umuthi okuthiwa yi-penicillin leminye,” kuphetha uDkt Moyo.