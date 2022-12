Umthwentwe uhlaba usable . . . Abadlali bePonel Academy baphiwa izicoco

Nkosilathi Sibanda

KUBE ngumnyaka ophele umuhle kubadlali bePonel Youth Soccer Academy nanko benelise ukunqoba kumidlalo eminengi, baphinda babongwa ngezicoco.

IPonel Youth Soccer Academy esesigabeni seDete, esabelweni seMatabeleland North ivulwe ngomnyaka ka-2019 ihlose ukulolonga abantwana abalethalenta kumdlalo wenguqu abadabuka eDete, eLupane, eFolosi eHwange leBinga.

Ikolitshi leli ngelakuqala esabelweni seMat North. Kuminyaka embalwa lisunguliwe, ikolotshi lePonel Youth Soccer Academy selihuge abadlali abanengi. Kulumnyaka lincintise kumidlalo ethile lapho okubonakale ukuba abaqeqetshi balo bayasebenza.

Ngokunanzelela ukukhula kwenhlelo zokulolonga inguqu lokuthi abadlali sebefundile okunengi, abaqondisi bekolitshi ngeviki edluleyo baqoqe umcimbi wokubonga abadlali.

Kubikwa ikolitshi leli ukuze lenze umcimbi wezicoco lo, belisekelwe yinkampani yeSports Zone Co. leCreative K. le-PBC.

Umqondisi wePonel Youth Soccer Academy uNelson Ndeka, kungxoxo abelayo lentatheli kaMthunywa, uthe benze umcimbi lo behlose ukukhuthaza abadlali.

“Bekungumcimbi omncane nje, lapho ebesibonga khona abadlali bethu,” kutsho uNdeka.

“Bekudingeka ukuthi sikwenze lokhu ngoba sifuna ukuthi abadlali babe lokuzethemba. Sihlose ukukhuthaza abadlali ukwenzela ukuthi babe lothando ngomdlalo wabo.”

Umncintiswano phakathi kwabadlali kubikwa ubumkhulu nanko inengi belihlohla phose kuyo yonke imidlalo.

Iqembu lihlohle amabhola angu-61. Umdlali ohambe phambili ngokuhlohla nguLeeroy Williams Mabaso oleminyaka engu-12 yokuzalwa ohlohle angu-17.

UFrank Thamusanqa Wabayi (15)) uphiwe isicoco sokuba ngumdlali oyedlule bonke, wathola izicoco ezimbili ezibalisa iPlayers’ Player of the Year le-Goal of the Year.

UNdeka uthe ngomnyaka ozayo bazaqhubeka ngohlelo lwabo bekhangelele ukuthi bakhulise ikolitshi.