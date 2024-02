Sigoqwa sisemanzi: Ngodzo

Innocent Kurira

USAZIWAYO kwezenguqu, owadla ubhedu ngokureyitsha abanye, uJohannes Ngodzo, usengumqeqetshi weqembu le-Adachi, elidlala kuligi kaDivision One, emhlubulweni ongezansi yelizwe.

Iqembu leli lenze isimemezelo sokuqhatsha uNgodzo ngesikhathi libika njalo ngenguquko ezibekhona ezibalisela ukuphakanyiswa kukaPhilani “Beefy” Ncube osephiwe isikhundla sikamqondisi wenhlelo zabaqeqetshi. Ngesizini edluleyo, uNcube ubengumqeqetshi, uNgodzo engumsekeli wakhe.

Umgcinisihlalo weqembu uThandazani Zimbwa utshele intatheli yeZimpapers Sports Hub kuliviki ngalokhu.

“Senze inguquko kuzikhundla zabaqeqetshi njengoba siphakathi kokulungiselela isizini ezayo. Siqhube kuhle emkhankasweni wethu wokuqala ngesizini edluleyo njalo silethemba lokuthi sizakwenza ngcono lonyaka,” kutsho uZimbwa.

UNgodzo uthe inhloso yakhe yikuthi athuthukise iqembu lize lifinyelele iligi ephakamileyo eyePSL ngomnyaka ozayo. Uthe uzazimisela ekuthini alolonge abadlali abasakhulayo.

“Okuhamba phambili kimi yikulolonga ithalenta labadlali. Ngizasebenza ngigxile kumutsho othi sigoqwa sisemanzi. Ngakhula kunguqu ngaba lodumo ngoba ngangiqeqetshwa ngabantu abakwenza ukuthi kube lula ukuthi ngidlale.”

UNgodzo, wayengumdlali wasesiswini wamaWarriors. Waqala wathola udumo eqenjini leHighlanders, wakhethwa kuqembu lesizwe, lapho aqala khona ukuthola imiklomelo yokwenza kuhle.

Waphiwa isicoco sokuba yiPlayer of the Year eleminyaka elitshumi lanhlanu yokuzalwa, esadlalela iqembu leHighlanders elaqeda isizini ka-1995 linganqotshwanga. ebelidlale isizini yonke lingazange lizwe ukunqotshwa.

Babeqeqetshwa ngumhlonitshwa kwezenguqu u-Ali Baba Dube.

UNgodzo wathola izicoco ezinengi ngesikhathi edlala, ezibalisela esokuba yingxenye yabadlali abenza kuhle ngesizini ka-2022, Highlanders Player of the Year, i-Grizzlers Sizzlers Player of the Month, kunye lezinye kuHighlanders. Kwehla iyezi elimnyama ngesizini ka-2003 ngokulimala kwakhe, okwadala ukuthi atshiyane lokudlala.

Kumbali yakhe yokuqeqetsha, uNgodzo wasukela kuqembu leBantu Rovers, wasebenza njalo lakuBulawayo City.