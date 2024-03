Kuzasungulwa umdlalo wokubhukutsha eBinga

Nkosilathi Sibanda

ABAPHATHI bezemidlalo esiqintini seBinga, esabelweni seMatabeleland North bathe kuzakuba ngcono lonyaka kwezemidlalo kulindawo nanko sebezasungula umncintiswano wokubhukutsha.

Lokhu kuvezwe ngomunye wabaqoqi bemidlalo eBinga uRecent Ncube ngesikhathi ekhuluma lentatheli yephephandaba likazulu.

“Sesilekhilikithi lokubhukutsha lapha eBinga kodwa esikuphakamisa kakhulu yikwenelisa ukuba lemibono yokuthi sisungule umdlalo wokubhukutsha. Sikundawo elamanzi ngakho sicabange ukuthi sizame ukuthi siqoqe umdlalo wokubhukutsha lapha,” kutsho uNcube.

UNcube ukhulume lokhu ngesikhathi ephawula inhlelo zesiqinti seBinga kwezemidlalo lonyaka. Uthe ukusungula imidlalo emitsha ebalisela ukubhukutsha, kuzanceda kakhulu abantwana abakhulela eBinga ukuthi bakhuthalele ezemidlalo.

“Lokhu kuzanceda ekuthini abantwabethu benqabele ukusebenzisa izidakamizwa. Umdlalo wokubhukutsha uyaziwa eBinga kodwa kasikaze siqoqe umncintiswano, okubhukutsha. Sifuna ukwenza lokho lonyaka,” kutsho uNcube.

Ngaphandle komdlalo wokubhukutsha, isiqinti seBinga sihlele ukuqhuba imidlalo engaphansi kweBinga Junior Football League ekhangelelwe ukuqala ngoMabasa.

“Ngemva kwalokhu kuzalandela imincintiswano ye-walkathon lowe-pool ngoNhlangula. Sisuka lapho sizakwenza umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi benqabele ukusebenzisa izidakamizwa kwezemidlalo. Sizaphinda njalo silungiselele imidlalo yama-Youth Games ekhangelelwe ukuba khona ngoNgoNcwabakazi.

“Njengoba ikhalenda lemidlalo yethu yalonyaka ikuveza, sizasebenza gadalala kusukela ngenyanga kaMbimbitho Asikaze sibe khona isikhathi esifana lalesi sezemidlalo esiqintini seBinga. Inhloso yikuthi isiqinti seBinga sibe ngesinye sezikhuthalele ukuncintisa kwezemidlalo. Kudala sisalele emuva njalo lesi yisikhathi sokuthi sitshengise iZimbabwe yonke ukuthi singakwenza. Lokhu kuyenzeka ngoba sizasebenzisana lomphakathi, iSport and Recreation Commission, iNational Sport Association, iNational Association of Secondary Heads kunye leNational Association of Primary Heads,” kutsho uNcube.