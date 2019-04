Kudliwa ibhola lenyawo ngephasika

Nkosilathi Sibanda

YENZE kahle inhlanganiso yePremier Soccer League (PSL) ngokugcwalisa imidlalo kuzo zonke inkundla ngekhefu lePhasika.

Imidlalo iqala ngoLwesihlanu lapho iBulawayo Chiefs enxusa khona eyenkabazwe iTelOne enkundleni yeLuveve.

I-PSL ibika ukuba ikhethe ukugcwalisa imidlalo phakathi kwalelikhefu ihlose ukukholisisa uzulu othanda inguqu ngesikhathi esifitshane.

Iqembu leHighlanders lizadlalela ekucineni ngoMvulo lapho elibize khona iTriangle, lalo lidinga ukunqoba okwakuqala.

Isikhulumi sePSL uKudzai Bare uthe akulaqembu elizatshaya amangqetshane kusukela lamuhla kuze kuyephela ikhefu lePhasika ngoMvulo.

Uthe ngemva kwalokho, amaqembu alemidlalo elengayo, engazange idlalwe ngeviki edluleyo azaphindela enkundleni.

Lokhu kutsho ukuba imidlalo yesine leyesihlanu izadlalwa phakathi kweviki elilodwa.

“Sinanzelele ukuba silekhefu elide ngakho siphosele imidlalo yeligi emibili kulimpelaviki. Konke lokhu sikwenzele ukuba sikholisise umphakathi ngekhefu kanye lokuthi sisebenzise isikhathi esilaso,” kutsho uBare.

Ukukholiswa kwenguqu kuzabonakala laseMandava, iFC Platinum idlala leHwange.

Kusenjalo abaqeqetshi beBosso babeke umfana osakhulayo uPrince Dube phezulu njalo bancoma indlela adlala ngayo.

Ekhuluma lephephandaba likazulu ngoLwesibili umgcinisihlalo weHighlanders uKenneth Mhlophe uthe ukhuthaza bonke abakhululekileyo ukuthi bangene eBarbourfields ngoMvulo.

“Iqembu ngelethu, asambeni siyolisekela ngenkani kuzo zonke inkundla. Nxa abafana bengabona usekelo abalutholayo, bazadlala ngokuzimisela banqobe,” kutsho uMhlophe.

Imidlalo ngekhefu lephasika:

NgoLwesihlanu:

-Yadah vs TelOne (Rufaro Stadium)

-Bulawayo Chiefs vs ZPC Kariba (Luveve Stadium)

-Ngezi Platinum vs Chicken Inn (Baobab Stadium)

NgoMgqibelo:

-Black Rhinos vs CAPS United (Rufaro Stadium)

-FC Platinum vs Hwange (Mandava Stadium)

NgoMvulo:

-Dynamos vs Herentals (Rufaro Stadium),

Manica Diamonds vs Mushowani Stars (Gibbo Stadium), Chapungu vs Harare City (Mandava Stadium), Highlanders vs Triangle United (Barbourfields)