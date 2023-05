Iqembu leMthala liwisa u‘Goliath’

Mandla Moyo

KULIGI yomdlalo wenguqu yokuzithokozisa eye-Bulawayo Social Soccer, iqembu elidabuka eMpopama iMthala FC, lichumise abasekeli beMakhandeni ngempelaviki ngokuhlohla amabhola amathathu.

IMakhandeni, edume ngelithi Man U yenelise ukuhlohla amabili.

Kumdlalo obuphakathi kweEdgars leZulu Chiefs ibhola litshaye amambule kwaze kwaba yisitshiya galolunye.

Amahlanu ahlohlwe yi-Edgars iZulu Chiefs yathola amane. Iqembu lePatapata lihlohle amahlanu, langavumeli iBrotherhood ukuthi ithole loba elilodwa nje.

Umdlalo obuphakhathi kweZobha leNkulumane ubuhlabusa. Ungachazwa ngokuthi bekuduma izulu emzini weZobha lapho izethekeli ezihlohle abayisithupha kwelilodwa.

Kusenjalo, ziyadibana kuyonale impelaviki.

Ekhuluma loMthunywa, umqondisi wemidlalo KU-BSSL uBlessing Adolph Jonga uthe amaqembu angena kuviki letshumi lantathu.

Imidlalo:

NgeSonto: Group A:

Brotherhood vs Edgars (Desert), Zulu Chiefs vs Man U (Marisha), Iminyela Timers vs Creamtata (Iminyela 1), Cowdray Masters vs Patapata (T.M Cowdray Park ), Glenkara vs Fireworks (Somhlolo), Old Timers vs 70 Combination (Pumula North), Makwee vs Stars (Mazayi), Mthala vs Tigers (Bango), Vulavale vs Fund’kulinda (Magwegwe West), 10. FC Pirates vs Magwegwe Bullets

Group B:

West Comm vs Congo Chiefs (Induba Pry School), Khami vs Wembley (Khami), Emganwini Legends vs Ndola (Food 4 Less), Robert Sinyoka vs Pioneer (Robert Sinyoka), 94 Strivers vs Delta (T.M Cowdray Park),

Osiphatheleni vs Bombers (Crescent), Mabuthweni vs Happy Valley (Insukamini), B. C.T vs Gwabalanda

(Luveve Arena B), Nketa vs Santos (Nketa)