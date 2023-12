Iqembu leMainline FC lizahlonipha abadlali balo

Raymond Jaravaza

IQEMBU leMainline FC eliqede likunombolo yesithupha kungalane yeZifa Southern Region likhangelele ukunika abadlali abenze kuhle kusizini le izicoco ngoMgqibelo ePlumtree.

Umcimbi lo uzakwenziwa ePlumtree Town Council Community Hall.

IMainline FC yangena kuligi yeZifa Southern Region ngomnyaka ka-2018 njalo le yisizini yalo yokuqala ukuqeda lihlezi ku Top 6 lemiklomelo engu-58, linqobe kumidlalo engu-17, laba ngutshiki lobhanqa kwengu-10 kumidlalo engu-34.

Abadlali beqembu leli abanengi bavela emaphandleni ePlumtree abalisa iNyabane, Tshangwe njengenhloso yeqembu yokuphakamisa ithalenta elisemaphandleni.

I-Arenel Movers yiyo ebe yintshantshu kulandela ukutshiya ezinye ngemiklomelo engu-14 phambi kweZPC Hwange eqede ilemiklomelo engu-76.

Abadlali bazathola izicoco kumahlandla abalisa i-Players’ Player of the Year, Top Goal Scorer, Player of the Year, Most Disciplined Player, Most

Influential Player, Rookie of the Year, Most Promising Player, Most Improved Player and Most Consistent Player awards.

Isicoco somdlali ohlohle amabhola amanengi kasisoze simangalise mhlalokho ngoba kuzaphakanyiswa uProud Khuphe ohlohle amabhola angu-17 kumkhankaso ka-2023.

“Kube yisizini enhle ngoba abadlali bethu badlale kuhle ngokunjalo sikubone kufanele ukuthi sibabonge. Yebo sihlangane lenhlupho ezehlukeneyo phakathi komnyaka kodwa senelisile ukuqeda yonke imidlalo ngenxa yosekelo lwabaqondisi beqembu, abasekeli bethu labanye abasinika imali yibo abasenze sadlala kuhle,” kutsho uClistone Bazayo ongunobhala jikelele weqembu leli.

Lilabasekeli abanengi nxa liseDingumuzi Stadium.

Abanikazi beMainline FC nguJonathan Ndlovu, ongusomabhizimusi kweleSouth Africa loMkhulunyelwa Nkomo ongumlimi.