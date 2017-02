Silinde umkhosi wokuzalwa kukaMongameli: iMat South

YiNtatheli kaMthunywa

AMALUNGISELELO okuqhuba umdlalo wokuthakazelela usuku lokuzalwa kukaMongameli welizwe sephelelisiwe esabelweni seMatabeleland South.

Lokhu kuvezwe nguKhomuredi Abednico Ncube onguProvncial Affairs Minister.

UKhmrd Ncube ongumphathintambo njalo wogatsha lweRural Development, Preservation and Promotion of Culture and Heritage uveze ukuthi amalungiselelo esikolo seRhodes Estate Preparatory School (Reps) asephelile sebelindele nje ukuthi uzulu azojabula ndawonye loMongameli welizwe.

“Amalungiselelo sesiwaqedile kungakho sithanda ukudlulisa unxuso lwethu kubo bonke abantu ukuthi beze sizojabula ngalolusuku,” kutsho uKhomured Ncube.

“Silapha ukuxhasa uMongameli wethu sileqiniso lokuthi umdlalo lo uzaphumelela njalo simfisela impilo ende.”

UKhmrd Ncube uchaze ukuthi ibandla leZanu-PF liyamthemba uMongameli ukuthi uzanqoba kukhetho luka2018 njalo bazamsekela ngakho konke abalakho.

“Kufika umnyaka ozayo akekho omunye ozasimela ngaphandle kukaMongameli uMugabe, thina sizaba ngemva kwakhe aze anqobe ukhetho luka2018,” kuchaza uNcube.

Ubuye njalo wachaza ukuthi uHulumende uphezulu kwemizamo yokuqoqa ukuze kulondwe imbali yeqhawe lethu uMongameli welizwe lamanye amaqhawe.

“Sidinga inhlanganiso ezifana leReps ukuthi zitshintshe ngoba uRhodes asoqhawe lethu. Wayesihlukumeza, ngibona angathi akuzange kujuliswe mayelana lesikolo lesi okuyikho okwenza ibizo laso lingaguqulwa,” kutsho uKhmrd Ncube.

“Sizabakhuthaza ukuthi bakutshintshe lokhu. Isikolo kumele sibizwe ngamaqhawe ethu ngoba silabo banengi abafana loMongameli uMugabe, umuyi uDokotela Joshua Nkomo labanye abanengi.”

Ekuqaleni kwamalungiselelo lawa uMgciningcebo wentsha yeZanu-PF uKhomuredi Innocent Hamandishe uke wakhuluma ngokwesulwa kwamagama abantu abathumba ilizwe leli.

“Ngicabanga ukuthi kuqondile ukuthi ilanga lokuzalwa kukaMongameli lithakazelelwe lapha ngoba indawo le ilokhe ilamagama amanengi abantu abasithumbayo njalo sithemba umkhosi lo uzenza kubonakale ukuqakatheka kokuthi esulwe,” kuchaza uHamandishe.

UKhmrd Hamandishe uthe indawo silungisiwe njalo sifanele ukuthi isetshenziswe ngelanga lomkhosi.