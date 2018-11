Ukhale ngaphansi uSemenya

UMGIJIMI weleSouth Africa uCaster Semenya ukhale ngaphansi ngesikhathi i-International Association of Athletics Federations (IAAF) imemezela intshantshu zesiqubu ezinhlanu ezedlule ezinye lonyaka.

NgoMvulo i-IAAF imemezele abadlali okuyibo abacine besele kwabangu-15 eyayibakhiphile obekumele bavotelwe ngumphakathi lekhomithi ethile.

Kucine kusale uDina Asher-Smith umpetha wase-Europe ku-100m le-200m, uBeatrice Chepkoech ophule irekhodi le-steeplechase aphinde abe ngumpetha ku-IAAF Diamond League, kukhona loNafissatou Thiam ongumpetha wase-Europe ku-heptathlon futhi okunguye odle ubhedu nyakanye.

Umcimbi wokwethula abanqobileyo useMonaco mhlaka 4 kuMpalakazi.

USemenya akazange alibone elidlalayo kanti usanda kuhlonitshwa kuleli ngeSports Personality of Year, Sportswomen of the Year leSports Star of the Year.

Unqobe igolide kuma-Commonwealth Games ku-800m laku-1500m.

Udle ubhedu ku-IAAF Diamond League laku-IAAF Continental Cup.

USemenya akaze ahlulwe ku-800m kusukela ngo-2015.

Kwenzeka lokhu nje lumgijimi ulindele isinqumo se-Court of Arbitrations for Sport (CAS) njengoba ephikisa umthetho omutsha we-IAAF efuna abagijimi besifazane imizimba yabo ekhiqiza i-testosterone ephezulu kulesikalo esijwayelekileyo, badle amaphilisi okuyinciphisa.

Lumgiijimi odabuka eLimpopo wathi umthetho lo ulokucwasa ngokobulili futhi awulabo ubulungiswa.

Kuthiwa abagijimi abesesimeni sakhe ngeke besavunyelwa ukugijima ku-400m, 800m le-1500m nxa kuyikuthi abasoke bawadle amaphilisi.

Ekhuluma labakwa-Discovery, uSemenya wathi akasazilweli yena kodwa ulelwa isizukulwane esiza emuva kwakhe.

Kulindelwe ukuthi isinqumo se-CAS sikhitshwe ngoMbimbitho.

Nxa isinqumo singavumi kungenzeka azithole ephazamiseka ekuvikeleni isicoco se-IAAF World Championship engoMpandula eDoha eQatar ngomnyaka ozayo. — Ubulembu