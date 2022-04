Usepheke ingoma entsha umculi

Listen Ndlovu

UMHLABELELI osakhulayo ozalwa koBulawayo njalo osaqhuba izifundo zakhe, eLupane State University usepheke ingoma entsha yomdumo we-Afro-pop.

UKaren Dliwayo owazakala ngelithi ‘Acquillah K’ kunkundla zokuzithokozisa, uleminyaka yokuzalwa engu-22 njalo upheke ingoma entsha ethi, “Umsebenzi”.

UKaren ohlabela ingoma ze-Afro-pop usepheke ingoma eziyisikhombisa kusukela ngesikhathi engena kundima le ngomnyaka ka2020.

Intatheli kaMthunywa ixhumane loKaren obike ukuba uyakuthakazelela ukujabulisa abantu ngomculo.

“Ukuhlabela yinto engiyithandayo kakhulu, njalo ngokunanzelela ukuba abantu bathanda ukulalela umculo, ngathatha inyathelo lokuthi ngipheke ingoma ze-Afro-pop.

“Ngiqale ukuhlabela ngomnyaka ka2020 njalo sengikhiphe itrack elengoma eziyisithupha, kwalandela ama-single afana lale ethi ‘Umsebenzi’ engiyikhiphe ekuqaleni kwenyanga,” kutsho uDliwayo.

“Umsebenzi yingoma engiyibhale ngikhangele ezomnotho welizwe lakithi langendlela ethinta ngayo abatsha. Yingoma yokukhuthaza abatsha ukuba babambelele basebenze nzima bangacini besephula imthetho lokuthatha izidakamizwa.

UKaren ngomnyaka ka2021 wathola isicoco sokuba yiBest Female Artist leMusic Video of the Year kuma Pumula Royal Arts and Community Awards.

Uphethe ngokuthembisa abalandeli bakhe balinde ezinye ingoma eziyisithupha kunyanga eziyisithupha ezizayo.