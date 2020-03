Ukugujwa kukaZibuse kwehlukene lonyaka

ILIZWE leZimbabwe lithakazelela iminyaka engamatshumi amane kusukela lathola uZibuse kunyanga ezayo ngaphansi kwendikimba ethi: Zim @40 — Defining the Decade towards the Golden Jubilee.”

Umcimbi lo uzakwenziwa koBulawayo okungokokuqala kumbali yelizwe. Kuminyaka eyedluleyo umcimbi lo ubusenzelwa esigodlweni seHarare.

Ekhuluma kumhlangano wePholithibhuro ngeviki ephelileyo u-Acting Secretary for Information and Publicity uKhomuredi Patrick Chinamasa uthe lokhu kuhambisana lohlelo lukaHulumende olutsha olwe- devolution.

“Imicimbi yokuthakazelela uZibuse izakwenzelwa kuzabelo ezitshiyeneyo, ngendlela ehlukeneyo lendlela okwakusenziwa ngayo kudala lapho imicimbi le eyayisenzelwa esigodlweni seHarare,” kutsho uKhmrd Chinamasa.

Lonyaka kukhanya umcimbi lo uzakube wehlukene leminye nanko phela zinengi inhlelo okukhangelelwe ukuthi ziqhutshwe.

Ekhuluma lentatheli uMphathintambo wogatsha lwe-Information, Publicity, and Broadcasting Services u-Monica Mutsvanga uthe abazaphatheka kumcimbi walonyaka ngabavela lapha eZimbabwe kanye laphandle kwelizwe njalo bazakhombisa ukuqakatheka kwezimiso zikaVision 2030 ezigoqela phakathi kwazo ukubambana kanye lokubandakanyeka kwezenhlalo lezomnotho.