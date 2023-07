UKhanyi Mbau uzophatha uhlelo lwemiklomelo yabesifazane

ISIKHULU esiphezulu semiklomelo amaBasadi in Music Awards (Bima), uHloni Modise, sithi bakhethe uKhanyi Mbau njengozophatha uhlelo lomcimbi eJoburg Theatre, mhlaka 12 Ncwabakazi, ngenxa yothando lwakhe lomculo lokweseka abesifazane.

UKhanyi ulandela ezinyathelweni zomrepha abaphinde babe ngabethuli bezinhlelo zethelevishini u-Anele Zondo loMoozlie abebephethe uhlelo emcimbini womnyaka odlule ngesikhathi imiklomelo iqala.

“Siyajabula ukumemezela uKhanyi Mbau njengozophatha uhlelo emcimbini wakulo umnyaka amaBasadi in Music Music Awards.

“Ukugqama kukaKhanyi lokukwazi ukuxhumana labantu kumenze umuntu okahle kulo mcimbi ongaka. Uthando lwakhe lomculo lokweseka ngokweqiniso abesifazane endimeni kuhambisana lemiklomelo. Silethemba lokuthi uKhanyi uzoza lomfutho wakhe ohlukile esiteji enze izethameli zibe lesikhathi ezingeke zasikhohlwa eJoburg Theatre, mhlaka 12 Ncwabakazi.”

Ama-Bima azoklomelisa amaciko ehlukeneyo eminxeni engu-24 okusanda kumenyezelwa abaqokwe kuyo mhlaka 29 Nhlangula.

Kulo mcimbi kwamenyezelwa ukuthi isikhulu sizohlonipha abahlukene eminxeni ehlukene. Emunxeni weBusiness Award kuzohlonitshwa umculi ophinde abe ngusomabhizinisi, uNhlanhla Mafu, umsakazi ophinde abe ngusomabhizinisi, uThando Thabethe lomrepha laye olamabhizinisi, uBoity.

Emunxeni weMosadi in Music in Africa kuzohlonitshwa uBerita (Zimbabwe), Maleh (Lesotho), Mpho Sebina (Botswana) loSefa (Ghana).

Ukuvota eminxeni ehlukene kuvuliwe.

Intatheli yeSolezwe uNokubongwa Phenyane iqokwe emunxeni we-Entertainment Journalist of the Year.