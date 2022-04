Isibane sikazibuse sizalumathiswa eKhami

UKULUMATHISWA kwesibane sikazibuse kuzenziwa eKhami Ruins ngoMgqibelo nguMphathintambo obona ngokwenzakala esabelweni sakoBulawayo uKhomuredi Judith Ncube.

Umcimbi lo uzaqala ekuseni lapho okuzakube kuhlatshelwa njalo kugiywa besokubhodwa kubukwa indawo, induna zomdabu zenze umsebenzi wokubusisa lumcimbi andubana uMphathintambo alumathise isibane.

UMongameli Mnangagwa uzahola umcimbi kaZibuse koBulawayo okwakuqala kusukela ilizwe lathatha uzibuse.

Indikimba yalonyaka ithi: “Zimbabwe at 42: leaving no one and no place behind.”

Isikhumbuzo seKhami sasiyisigodlo sombuso kaTorwa owaphakama ngemva kokutshabalala kwesizwe seGreat Zimbabwe kusukela ngomnyaka ka1450 kusiya ku1650.

Unobhala wezeSabelo sakoBulawayo uMnumzana Paul Nyoni uthe isikhumbuzo seKhami sakhethwa njengomfanekiso womlandu wempucuko ilizwe lingakathathi uzibuse.

“IKhami ngenye yezindawo ezaziyizigodlo zamakhosi. Ilizwe leli lalilamakhosi ayelombuso owawufika emazweni afana leBotswana kanye leMozambique.

Kungakho-ke nxa sicabanga iGreat Zimbabwe kanye leKhami kumele sinanzelele ukuthi impucuko yethu yabakhona kudala abelungu bengakezi.

“Kulengozi yokuthi abatsha bacabanga ukuthi impucuko yeza labelungu, hatshi. Yayikhona impucuko ephambili bengakezi.

Kungakho-ke iKhami iluphawu lwempucuko yethu njengelizwe leZimbabwe njalo lapho isibane silunyathiswa koBulawayo sisekelwa yileyombali,” kutsho uMnu Nyoni.

Uthe isibane sizahlala eKhami ubusuku bonke besesisiwa eNational History Museum koNtuthu. Uthe uhambo lwesibane luzagoqela njalo ukufika emzini kamuyi owayengumsekeli kaMongameli welizwe uJoshua Mqabuko kaNyongolo Nkomo ePelandaba lapho sivakatshela amalokitshini atshiyeneyo koBulawayo.

“Isibane lesi sizalumathiswa nguMphathintambo obona ngokwenzakala koBulawayo uJudith Ncube mhlaka 16 Mabasa eKhami njalo sizalala lapho.

Ngelilandelayo sizathathwa sisiwe eNkulumane, Emganwini, Nketa, Tshabalala, Pelandaba, Pumula, Magwegwe, Gwabalanda, Luveve, Emakhandeni, Entumbane kanye lasenzikini yedolobho lakoBulawayo.