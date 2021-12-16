Inyathi ibulala ababili

uMthunywa
Thokozile Mbedzi
IZAKHAMIZI zeMuteri eChiredzi zisele zidanile ngemva kokuba kufe amadoda amabili ehlaselwe yinyathi ngempelaviki.
Kubikwa uMashava Ian Tuli oleminyaka engu-32 yokuzalwa ubethiya inhlanzi labangane bakhe kwasokufika ama-game ranger elande ukuzobabopha nanko phela bebethiya lapho okungavunyelwa khona.
UTuli labangane bakhe bahle bacela ezinyaweni bebona ukuthi bangabotshwa babaleka basabalala iganga lonke kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla uTuli waqonda lapho obekulenyathi yahle yamhlasela wezwakala esehlaba umkhosi kodwa abanye bathe befika ukuze bamsize inyathi ibisimbulele kudala.
Ngenxa yalokhu ama-game ranger aphume ijumo esedinga inyathi le ukuze ayibulale nanko phela inyamazana ingabulala umuntu iyabe isiyingozi emphakathini.
Ngokuswelakala kwenhlanhla inyathi le bathe beyifica yahlasela njalo omunye ongu-game ranger laye wahle wasweleka.
Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uLovemore Moyo uthe behlelwe liyezi elimnyama nanko phela inyathi ibulele abantu ababili esigabeni.
“Sehlelwe liyezi elimnyama lapha esigabeni sethu uTuli uthe evela ekuthiyeni inhlanzi wahlangana lama-game ranger efuna ukubabopha bona babaleka bangena ezixukwini bezama ukucatsha kanti sokuzavela inkemenkeme yendaba uTuli uqonde lapho obekulenyathi khona yahle yambulala.
“Ama-game ranger athe esiyahlola ukuthi kwenzakalani athola uTuli esopha kabuhlungu inyathi isisukile, ahle ayizingela.
“Ekuyizingeleni kwabo bayithola kwenye indawo lapho uPartson Tekedesa oleminyaka engu-39 ayidubula amakhala yahle yahlanya ngamandla babaleka bonke bagcwala iganga uSteven Janji oleminyaka engu-62 onguye omkhulu wama-ranger la wabaleka wazama ukugada isihlahla inyathi yamthola yahle yamthuza wasala elenkalakatha yenxeba emhlane wahle wawela phansi kwaba yikho ukusweleka kwakhe,” kulandisa uMoyo.
Isikhulumi samapholisa esabelweni seMasvingo ebuzwa ngodaba lolu uthe solufikile ehofisini yabo.
“Udaba lwamadoda amabili abulawe yinyathi solufikile ehofisini yethu lusaphenyisiswa,” kuphetha uInsp Dewa.