Inkinga ngabazli…..!

Inengi labazali likhala ngabantwana ukuthi abasahloniphi njalo abalaleli, uzwa beqathanisa izolo lalamuhla, bethi bona bakhula beselusa njalo umuntu omdala babemthatha njengomzali wabo noma kungayisilo lunga lomdeni wabo.

Intombi ezala mina engasekho emhlabeni, kwakuthi mhla kuvuka kuyiSonto sonke sasikwazi ukuthi kumele siye enkonzweni njalo siqale eSunday School.

Kwakusiba yinkalakatha yecala ukuthi ungabi khona wawuncitshwa ukudla njalo loswazi lukubhaxabule ubelemvivinya kungani ngumzila wotshongololo elihambe kusanda kuna imbolisamahlanga.

Abazali balezinsuku inengi labo abalandaba lokulaya abantwana bathi ingqe bona bebabhadalela indleko zesikolweni bazabonwa ngababalisi babo. Uyathola umama engazi ukuthi umntanakhe utshone ngaphi njalo esenzani, aphinde angazihluphi ukuthi ambuze ukuthi uvelangaphi aze atshonelwe lilanga sekungani ngumuntu ovela ematohweni akoLoliwe, aze adlulwe yindlovu ngoba ingahlalahlala uyabona itshombulula umboko wayo ibamba inkonyane layo ifuna ukuba lesiqiniseko sokuthi likhona njalo alikho engozini yokudliwa ngamabhubesi.

Manje abazali abanengi sekuko mhlambi kazelusile. Uyafumanisa elejaha elingaphansi kweminyaka engaphansi kwamatshumi amabili lihamba lize libuye ebusuku, emadolobheni kuhlalwa emigelweni kubhenywa insango lazo zonke izidakamizwa kuphuzwa logologo afike ujaha sebelele aqoqode ngolaka sekungani lipholisa elizobopha umgulukudu wesikliwi. Avulelwe aze aphiwe lokudla lamanzi okugeza izandla angabuzwa lokuthi uvela ngaphi phakathi kwamabili, ngoba kusesatshwa ukuthi uyabe uhlukuluzwa umntwana njalo uncindezela amalungelo akhe.

Siya sikhohlwe ukuthi lencwadini eNgcwele kubhaliwe ukuthi “you spare the road and spoil the child”. Phela ukukhulisa umntwana ngokumtotoza akusilona lungelo lakhe uyabe umbulala njalo uzokhela amalahle ekhanda njengomzali,kubalulekile ukuthi umntwana umnike umthetho wekhaya ukuze akhule engumuntu ophuphuma ngehlonipho ukuze akwazi ukuphilisana labanye ngitsho noma esengumuntu omdala, phela sigoqwa simanzi.

Ngiyangizwe abanye bekhala ngabazali babo bethi babayekelela kakhulu kwahle kwagobisa impilo zabo, lamhlanje badla luklubhu. Abanye abazali ufica bemisana labotitshala nxa bezama ukuqondisa umntwana, bayabe befuna ukukhipha umfasimba osenkopheni zomntwana, kodwa uthole umzali esefinqa izidwaba esetshaya inqindi yamabhungu ekwaluseni.

Abelusi bavele bamkhalale bengasazihluphi ngomntwana onjalo lokuthi uyabe ebhala imisebenzi yesikolo bangaze bakunaka itshabalale ikusasa yomntwana.

Bazali asizameni ukunika abantwabethu umthetho ukuze lathi sizigqaje ngabo emphakathini.