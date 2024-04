Induna igqugquzela imfundo koDakamela

Ethel Ncube

NGENHLOSO yokutshengisa abatsha esigabeni seNkayi koDakamela ukuthi imfundo iqakathekile njalo yiyo indlela engabakhipha enhluphekweni induna uDakamela isizimisele ukubhadalela abantwana abaswelayo indleko zesikolo.

Ekhuluma kumkhosi wesibili wama-Chief Dakamela Appreciation Awards abekhona ngempelaviki, induna uDakamela uveze ukuthi imfundo iyancedisa kuntuthuko yesigaba yikho ezimisele ukufundisa abatsha abaswelayo ekubhadaleleni imfundo yabo.

“Imfundo ingumgogodla wezentuthuko njalo kuqakathekile ukuba abantwana bethu baye esikolo kungakho njengomkhokheli womdabu ngiyancedisa ukubhadalela abantwana kusukela kuFomu 1 kusiyafika kuFomu 4.

“Umntwana simthatha ekuGiredi 7 sihle siyeqala laye kuFomu 1. Okwakhathesi silabantwana abangu-15 esibabhadalelayo,” kubika induna uDakamela.

“Siyazi ukuthi bakhona abazali abangenelisiyo ukubhadala indleko zabantwababo yikho sibethulela ijogwe ukuze sibancedise.”

Ugcizelele ukuthi ufisa ukubona inani labantwana abaya emakolitshini lemanyuvesithi besuka esigabeni sakhe likhula.

“Kungaba yinto enhle kakhulu ukubona inani labantwana abaya kumakolitshi kunye lamanyuvesithi besiyadinga ulwazi likhula.

“Lokho kuzachaza ukuthi sizakuba lesigaba esilengqubekela phambili.

“Sifisa ukuba nxa sifundisa abantwana laba oyabe epasile ezifundweni zakhe aqhubekele phambili aye kuboLupane State University, School of Mines, leBulawayo Polytechnic, National University of Science and Technology (Nust) yikho besibabizile abanye babo kumkhosi lo,” kulandisa induna uDakamela.

Ubuye waveza ukuthi ekufundiseni kabakhangeli abenza kuhle emabaleni kuphela. Omunye engehluleka kodwa esenelisa ukuba enze amakhosi ezandla laye siyamhambisa kumakolitshi enza izifundo zezandla.

“Kasiqakathekisi abazi amabhuku kuphela kodwa lalabo abenza kuhle kumisebenzi yezandla labo siyabancedisa ngoba konke kuyancedisa ekuphakamiseni isigaba kunye lempilo zabo,” kuphetha induna uDakamela.