Bathi ngu ‘MeliBosso’

Nkosilathi Sibanda

IQEMBU leHighlanders liyakhokhela kungalane yeligi yeCastle Lager.

Kumidlalo emihlanu, lokhe lingakanqotshwa. Abalandeli balo bajabula kulokho njalo babonga indlela umqeqetshi uKelvin Kaindu aseguqule ngayo abadlali, wabenza bakholwa ukuthi badlalela ukuthwala inkezo lonyaka.

Okwakhathesi, isizini isaqalisa, abalandeli sebekhethe ukubabaza imisebenzi yomdlali wasesiswini uMelikhaya Ncube.

Bamtshayela ihlombe lumdlali besithi ungumtshina wamajesi ngoba esenelise ukuvala isikhala phakathi kwenkundla, njalo kukhanya ulonyawo olubukhali phambili kwegedi.

UNcube, oleminyaka engu-25 yokuzalwa, ungene kuqembu leHighlanders kulisizini evela kuBulawayo City. Ukufika kwakhe “kwendala” kwatshiya iChicken Inn leNgezi Platinum zihlikihla uthuli, nanko lazo zazimfuna ngabomvu.

Usehlohle amabhola amabili kumidlalo emihlanu.

Njengesitshengiselo sokuthi uMelikhaya ufike wadala umehluko kuHighlanders, abalandeli beqembu sebemnike ibizo elitsha, bamuthi ngu “MeliBosso”. Abadlali labo bakubone kufanele ukuthi bamvotele njengomdlali owenze kuhle kulabo bonke ngenyanga kaMbimbitho.

UNcube uphiwe lesisicoco esibizwa ngokuthi yiFriends of Bosso Player of the Month Award, ngempelaviki edluleyo.

Isicoco lesi ngese-US$400.

Omunye wabosomabhizimusi bakoBulawayo abaphathisa iHighlanders uPhathisani Nkomo uveze ukuthi isicoco lesi sizanikezwa abadlali inyanga zonke njalo sasungulwa nguMgcini Nkolomi loTitus Mbongendlu.

Abasekeli beqembu abaxoxe lentatheli yeZimpapers Sports Hub babike ukuba bayakholwa ukuthi umdlali lo uzabaphakamisa.

“Umdlali lo kukhanya kudala efuna ukudlalela ithimu yethu kodwa engalitholi ithuba. Ngabe wafika kudala, aluba sikhuluma ngokunye. Ungumtshina njalo uyazi into ayenzayo engaphiwa ibhola,” kutsho uMfakazi Maphosa owelokitshini leMatshobana.

UKhangelani Ncube uthe ukufika kukaMelikhaya kudala inkalakatha yotshintsho.

“Uzahlala esisukumisa uMeli, yikho simbiza ngokuthi nguMeliBosso ngoba uyayimela ithimu egodini lenkundla. Besingela umdlali othi engalithola alitshove phambili aphinde abelesibindi sokuhlohla yena edlala enzikini yenkundla. Ulesiphiwo okumele asisebenzise, ajabulise abantu.

UMelikhaya, esadlalela iBulawayo City wahlohla amabhola ayisikhombisa, encedise amane phambili.

Ngosuku efaka isayinetsha kusivumelwano sokudlalela iHighlanders, umdlali lo wathi: “Ngiyathaba ukuthi sengingumdlali weqembu elikhulu elizweni. Liphupho elifezekileyo kimi.”