Akulabhola kuDivision One

YiNtatheli kaMthunywa

UMDLALO wenguqu kuligi ka-Division One kumhlubulo ongezansi yelizwe uphakathi kwekhefu lapho okukhangelelwe ukuthi amaqembu ancintisa kulumncintiswano adinge abadlali abatsha.

Aphumula nje la amaqembu kukhokhela iTalen Vision elemiklomelo engamatshumi amathathu ngemva kokudlala imidlalo elitshumi lane.

Ukuphenduka kwomdlalo ngeviki elizayo kuzahlabusa kubalandeli beligi le kukhangelelwe ukubona inguquko ephekwe ngamaqembu.

Umbiko ofike kuphephendaba likazulu uveza ukuba ambalwa amathimu athenge abadlali. Isizatho kubikwa kuyikuswelakala kwemali njengoba inengi lamathimu la lithwele nzima ukugcwalisisa indleko zokudlala.

Okunye okuzahlabusa kungaba ngumncintiswano ozaqhamuka kumaqembu amathathu aphezulu sekubangwa ukuthi yiliphi elizimisele ukuyadlala kuligi ephakemeyo eyePSL. Umncintiswano uzavutha ikakhulu phakathi kweTalen Vision, ZPC Hwange leBulawayo City.

Abaqeqetshi bamaqembu womabili baphaphela phezulu ngokuzethemba ukuthi bazayimela impi enkundleni.

UMkhuphali Masuku oqeqetsha iTalen Vision uthe inhloso yokuthi bancintise yikuthi bangene kuligi ephezulu.

UMasuku usalinde ukunqotshwa nanko phela akula qembu eselidlule lula kuqembu lakhe kumidlalo edluleyo.

“Siphakathi kwekhefu njalo siyalungiselela. Siqhubeka ngokudlala inguqu esiyaziyo ukuthi izaletha inguquko, sinqobe.”

UTry Ncube weBulawayo Chiefs uthe: “Abadlali bethu bakusimo esihle. Sizabamba imidlalo yonke ngendlela sikhangelele ukuthi sifeze iphupho lethu lokuphenduka kuPSL ngesizini ezayo.”

Iqembu likaNcube lisekela iTalen Vision ngomklomelo owodwa, okuyikhona okutshengisa ukuthi mhla amathimu la edibana kuzaquphuka uqethu enkundleni.

Abafana bamagetsi, iZPC Hwange bakunombolo yesithathu kulogu, betshiywe ngemiklomelo emihlanu zinkokheli iTalen Vision.

Ngaphansi kwengalane kuthe kho izimbamgodi zeCasmyn ziphethe imiklomelo elitshumi nje. Ayisiyo yodwa ithimu esadalala ukubambelela ngoba leqembu lePlumtree iMainline lidlalela ukubalekela ukuxotshwa kuligi lincintisana le-Ajax, Arenel, Mosi Rovers leArenel.

Imidlalo yePSL kulimpelaviki:

NgoLwesihlanu: Yadah vs Mushowani Stars (Rufaro Stadium).

NgoMgqibelo: Herentals vs Bulawayo Chiefs (NSS), Dynamos vs Triangle United (Rufaro, Ngezi Platinum vs Harare City (Baobab), ZPC

Kariba vs Hwange (Nyamhunga), FC Platinum vs Caps United (Mandava), Manica Diamonds vs Black Rhinos (Vengere).

NgoLwesithathu: Telone vs Chicken Inn (TBA), Highlanders vs Chapungu (Barbourfields Stadium).