Abahlabeleli 36 esitikini kusethulwa idlalade elitsha

Ethel Ncube

KUYABE kungumagida sibhekane ngempelaviki eNgadini Lounge Tembisa lapho okuzabe kuhlangene abahlabeleli bakuleli labakweleSouth Africa bexhasa umhlabeleli odabuka eTsholotsho, uNobuhle “Izinyane Lensindamanzi” Makhwelintaba ozabe ekhipha idlalade lakhe elitsha.

UMakhwelintaba uzakwethula idlalade lakhe lakuqala elilengoma eziyisithupha elilesihloko esithi Itshatshalazi lami.

“Idlalade lami lilengoma eziyisithupha ezibalisa ethi Kuyabekezelwa, Lilizela, Where Are You, Ubomyeka, Imanxebanxeba, Intombi Yami, iPleasure kanye lethi Itshatshalazi Lami.

“Ingoma lezi ngizipheke ngobunono obukhulu njalo ngikhangele ukuthi uzulu azijabulele kakhulu,” kutsho uMakhwelintaba.

Uthe kumcimbi wangempelaviki unxuse abahlabeleli bakuleli kunye labakweleSouth Africa ukuze bazanika idlalade lakhe isizotha.

“Kumcimbi wangempelaviki nginxuse abahlabeleli abangu-36 ababalisa uMkhando ozikhandayo, uMfana kaJobe, Sbani sothando, Mduduzi wezizwe, kanye labanye kukanti isivakatshi esihloniphekayo kuzabe kungumfana kaBhekumuzi Luthuli, uSxubho Samantombazana.”

Uqhubekele phambili eveza ukuba abalandeli bakhe ababuye bezozizwela uluju lwendlebe.

“Nginxusa abalandeli bami bonke ukuthi babuye bezozizwela uluju lwendlebe. Izivakatshi zinengi ezibuyayo ezizoncedisa ekwethulweni kwedlalade lami.

“Ngilethemba uzulu uzawujabulela umcimbi lo. Amalungiselelo onke asephelile sengilinde lelolanga lokwethulwa kwedlalade,” kuphetha uMakhwelintaba.