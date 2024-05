Ziyawa kuBulawayo Corporates Social League

Fungai Muderere

IMIDLALO eyisitshiyagalombili yeBulawayo Corporates Social League (BCSL) ikhangelelwe ngempelaviki lapho iqembu elikhokhelayo eleSpeed Shipping Stars elizangqikilana khona leSchweppes eMakhandeni.

Umdlalo uzaqala ngehola lesithathu emini.

Iqembu leSpeed Shipping Stars lisesiqongweni sengalane yamaqembu liphethe imiklomelo engu-29, lilandelwa yiSimbisa ele-26. Zombili zadibana kumaviki adluleyo, kwanqoba iSpeed Shipping nge 2-0.

Kunombolo yesithathu kule-Ostrich, yona ekhangelele ukudlala leqembu le-Elephants enkundleni ye-Imbizo Barracks. I-Ostrich okwakhathesi iphethe imiklomelo engu-22, iElephants ile-9 njalo ikunombolo yetshumi lesikhombisa.

Amapholisa, ZRP Bombers anxuse iMcDonald Bricks enkundleni yeRoss Camp kuthi iWarehouse D ihlelwe ukuthi ingqikilane lenkampani yezinkwa iProton. Inkundla yalumdlalo kayikaqanjwa.

IChibuku isekhaya leNust eRaylton Sports Club, iZimtile leMH Galaxy zizahlangana esikwakweni seNumber Six. Inkundla yezemidlalo eseceleni kweSizinda Hall izaphatha umdlalo ozabe uphakathi kweZETDC le-Orlando Pirates.

Intatheli yeZimpapers Sports Hub ixhumane lomabhalane wemidlalo kuBulawayo Corporates Social League uLeopold Chokera obike ukuba umdlalo weSimbisa leSteward Bank umisiwe kulimpelaviki.

“Yonke imidlalo izaqhubeka ngokuhlelwa kwayo kodwa oweSimbisa leSteward Bank kawukho kulimpelaviki. Sikhangelele ukuba lisizini izajabulisa wonke umuntu olandela imidlalo yethu. Sidinga usekelo,” nguChokera lo.

Imidlalo ngeviki lesitshumi lane:

ZRP Bombers vs McDonald Bricks ( Ross camp), Chibuku vs Nust (Raylton Sports Club), Zimtile vs MH Galaxy (Number 6 ground) WD vs Proton ( TBA),Ostrich vs Elephants (Imbizo Barracks) Speed Shipping Stars vs Schweppes ( Makhadeni Hall), ZETDC vs Induna Pirates (Sizinda Hall) FC Millennium v Coca-Cola (Emakhandeni Primary)