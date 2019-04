Wangena uNdebele Black!

Vusumuzi Ndlovu

Idlalade: Before Hip Hop/We Are Black

Umculi: Ndebele Black

SIYALAMUKELA balandeli kunkundla yezomculo kuphephandaba likazulu, lapho esilethulela imisebenzi yenzalo yakithi maviki wonke. Ngithemba libe lekhefu lePhasika elihle.

UNdebele Black ngumculi odumileyo njalo uyimbongi elohlonzi oselesikhathi ekundima le ye hip-hop, njalo ubesaziwa ngoBiko Maximus.

Uguqule igama lakhe ngoba efuna ukuveza elinye ikhasi lakhe lomculo ehambisana lokukhona kulezinsuku kodwa efundisa ngasekubone kuloluhambo lwezomculo.

UNdebele Black usesungule idlalade lakhe uBefore Hip Hop, leEP uWe Are Black. UBefore Hip Hop lilengoma ezilitshumi, kukanti u-We Are Black lilengoma ezilitshumi lambili.

Ligoqela imisebenzi yakhe esuka ensukwini zakhe eseleqembu leDGP elaligoqela umfowabo uSivo Gambino. Abanye abakhona kulumsebenzi babalisela uTanya, uMjoks, uKappo, WaBB, Clopas, Mo VIP loGwenyambira.

Ingoma ezimunyethwe kulumsebenzi zibalisela uNyamazana, Forever, Ndiwe, Abantu, Amen, What We Are, Behind The Mic lezinye ezinengi.

Ingoma lezi zalungiswa zaqondiswa koBulawayo leHarare endaweni ezifana leHouse of Rising Sound, Face The Music Studios, Deep Africa Studios, Ill Duce Dynasty leMoVIP Studios.

Idlalade leli selikhona liyathengiswa njalo liyaqhunswa kumisakazo yethu kunhlelo ezifana leRapLab eka Thorne Laroq kuKhulumani FM.

UNdebele uthi imisebenzi le yomibili ithakazelela ukuphila kwakhe engonsundu elizweni lomdabuko wakhe njalo ukusebenza kwakhe ekulo umculo okweminyaka engamatshumi amabili lokhe waqalayo uhambo lwezomculo.

Ehambeni lwakhe, uhlanganisa amaqembu asebenza lawo ngaleso sikhathi. Uqale umculo ehlabela kuqembu likayise esemncinyane, waze wasungula idlalade lakhe lakuqala uRap Chimurenga ngo2001 elamukelwa kuhle ngesikhathi sakhona.

UNdebele Black uthi ukukhula kwehip-hop elizweni kungaba ngumango omude nxa kungela sekelo olugcweleyo kwezomculo elizweni lethu kubangelwa zinkinga esibhekane lazo kulezinsuku.

Uthi abaculi bengadeli, kabagxile ekusebenziseni umculo ukwakha isizwe kungabi yindaba yodumo kodwa bengaphumeleli kwezomculo. UBiko uke waba ngumeli wokuqondisa ezomculo.

Ngo-2014 uke wahamba umango esiya eHarare esiyabeka izikhalazo zokungalingani kwabaculi elizweni emisakazweni lendaweni zokusebenzisana kwezomculo.

Siyabonga Ndebele Black, uqhubeke usebenza gadalala ufundisa lokuthuthukisa umculo ngolwazi lwakho, njalo uqhubeke uphathisa ukukhula komculo kuleli mfokaMaphosa!