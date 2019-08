Uzabaqubula kodwa uRash? . . . Uthola ispano eTelOne

YiNtatheli kaMthunywa

UTHE ngokuxotshwa ukuqeqetsha iqembu lamaWarriors uRahman Gumbo uvumbuluke esemabhukwini eqembu leTelOne.

NgoLwesibili i-TelOne ikubike ngokusemthethweni ukuthi uGumbo esezakhuza iqembu leli elichinsa ukutshibilika kuligi yeCastle Lager.

Umqeqetshi lo ungena lumsebenzi elomthwalo wokuthi aphakamise iqembu libaleke lapho elikhona kungalane yomdlalo. Kungehlula ingaphenduka kunkundla zika-Division One.

UGumbo kubo bonke abaqeqetshi abaku-Castle PSL, ulodumo oluphezulu njalo imbali yakhe yedlula bonke loba nje wathatha isicoco salinkezo leqembu elilodwa iHighlanders.

I-TelOne ihlezi kunombolo yetshumi lasithupha iphethe imiklomlelo engu-17 kuphela. Okunzima kuleliqembu yikunqoba, nanko phela selanqoba kabili.

Abadlali abathengwe yileliqembu abakhangelelwe ukuthi bancedise kumkhankaso kaGumbo nguKing Nadolo owake wadlalela iHighlanders, uDavid Temwanjira, uCharles Mutero, uFredrick Muza loGift Bvundura.

Kusenjalo, imidlalo yePSL iyaqhubeka kulimpelaviki. ITelOne idibana leZPC Kariba enkundleni yeNyamhunga.

NgeSonto umdlalo omkhulu ngoweHighlanders inxuse iHarare City esiqeqetshwa nguLlyod Chitembwe obalekele iCaps United ingacabangeli. Inhlanganiso yePSL ibike ukuba umdlalo weFC Platinum leMushowani Stars loweManica Diamonds leTriangle yedluliselwe phambili. Intshantshu iFC Platinum leTriangle zizaphatheka kumidlalo yazo yeCaf.

Imidlalo yonke iphelele:

NgoMqgibelo: Bulawayo Chiefs vs Black Rhinos (Luveve), Chapungu vs Caps United (Ascot), Ngezi Platinum vs Hwange (Baobab), Yadah vs Herentals (Rufaro), ZPC Kariba vs TelOne (Nyamhunga).

NgeSonto: Highlanders vs Harare City (Barbourfields Stadium).

Dynamos vs Chicken Inn (Rufaro Stadium).