USEPHENDUKILE UKAINDU: Ingqobe isikuKaindu ukuthi avuse iqembu

Lovemore Dube

IQEMBU lenguqu lakoBulawayo iHighlanders selibuye laqhatsha umqeqetshi walo wakudala uKelvin Kaindu.

UKaindu oleminyaka yokuzalwa engu-46 uzalwa kweleZambia njalo uke waba ngumkhokheli wabaqeqetshi beqembu kusukela ngomnyaka ka2012 kusiya ku2014 njalo kukabili esiba seduzane lokuthi anqobe kuCastle Lager Premier League. Kumathuba amabili la wakhulelwa liqembu leDynamos ngembekwa.

Kumbiko okhutshwe liqembu ngoLwesibili, iHighlanders ibike kumphakathi ukuthi uKaindu nguye osezathatha isikhundla ebesiphethwe nguBaltemar Brito ovela kwelePortugal.

Incwadi zokusebenza leHighlanders zithi ubudlelwano buphela mhlaka 31 December 2023. Ukukhululwa kukaBrito kuzenza iqembu lingasebenzisi imali ezinengi zokumbhadala, lokhu kuzaphathisa njalo uKaindu ukuthi abelesikhathi sokuzingela abadlali afuna babe kuqembu lakhe ngomnyaka ozayo.

Kukhanya akulasiqinisekiso sokuthi iqula labasekeli bemali alikazwakali ukuba lizasiza na ngomnyaka ozayo.

Labadlali abambalwa kubikwa basendleleni okutsho ukuthi uKaindu kuzamele adonse nzima ukuze angaxotshwa umsebenzi ngokungenzi kuhle.

UKaindu ubekweleZimbabwe kunsukwana ezedluleyo lapho abonane lenkokheli zeBosso kwaba lesivumelwano sokuthi aphenduke.

“IHighlanders Football Club iyajabula ukubika ukuthi uKelvin Kaindu usengumqeqetshi weqembu lethu elikhulu. UKaindu akekho mutsha kuqembu, uke wadlala ngo1997, wasephiwa amandla okuba ngumqeqetshi ngo2012 kusiya ku2014. Ubukhokheli bonke beqembu buyamamukela njalo bumfisela okuhle kulelihlandla elitsha asengene kulo,” kutsho umbiko okhitshwe yiHighlanders ngoLwesibili.

Kusenjalo kukhanya kube lesivumelwano phakathi kukaKaindu leqembu, okungani kubambile ukuthi ifindo libotshwe lonke yikungacaci ukuthi kumnyaka ozayo abazabe bephathisa ngezindleko ngobani. Kuminyaka emithathu edluleyo iSakunda yiyo akade incedisa iHighlanders leDynamos.

UKaindu wasuka kuHighlanders wasebenza kuHow Mine leTriangle andubana abuyele kibo eZambia.

Khonale ukewaba kuZanaco iqembu alidlalelayo wazokuba kuDynamos yeZambia lapho acine emiswe umsebenzi ngoba iqembu lingenzi kuhle.

UzakuHighlanders kulokhetho ngaphambili oluzakwenza kungani kuyacaca ukuthi kuyiwa ngaphi njengenhlanganiso.

UKaindu wabuya kuHighlanders ngo1996 uMadinda eziphethe wasephiwa ithuba lokuthi aphenduke azodlala ngo1997 lapho adibana leHighlanders eyakhayo kulaboDumza Dube, Louis Kutinyu, Thulani Ncube, Lovemore Ncube, Lenny Gwata, Amin Soma-Phiri, Amon Chimbalanga, Arel Tshuma, Johannes Tshuma, Abraham Mbambo, Melusi Ndebele laboSimon Sibanda.

UKaindu uke wadlalela ilizwe lakhe kubanga leUnder-20 laboDabwitso Nkhoma, Edward Kangwa, Charles Chilufya laboNuma Mumamba.

Ingqobe ikuKaindu ukuthi avuse iqembu. Njengendoda ekholwayo uthi: “Kuzalunga / It shall be well.”