URahman womele iChibuku

Wayne Ncube

ASEQALILE ukudibana kunkezo ye-Chibuku Super Cup amaqembu adlala kunkundla zePremier League nanko phela iqembu likaRahman Gumbo iTelOne selifohlele kusigaba esilandelayo senkezo.

Leqembu elichinsa inkundla zePSL ele-Mushowani Stars lenze kuhle kuliviki lenelisa ukweqela phambili. Zombili zidlale enkundleni yeMandava iMushowani Stars enqobe iBulawayo Chiefs 3-2. UGumbo labafana bakhe badle iYadah kumbekwa nge 8-7 kulandela ukumisana nge 1-1.

Umqeqetshi weBulawayo Chiefs uFarai Tawachera ukhulume lentatheli yephephandaba likazulu lapho aveze khona ukuthi ulusizi.

“Ukudliwa kuzwisa ubuhlungu, ikakhulu kunkezo enjengale. Lathi besilesifiso sokuthi siphindele kuChibuku Super Cup kodwa kwehlule.”

Umdlalo okhangelelwe ngabanengi ngophakathi kwe-Highlanders leqembu leDynamos ozabakhona ekupheleni kwalinyanga.

Imidlalo yeChibuku Super Cup ezayo:

FC Platinum vs Chapungu, Chicken Inn vs Manica Diamonds, Black Rhinos vs TelOne, CAPS United vs Harare City, Ngezi Platinum vs Mushowani Stars, ZPC Kariba vs Hwange, Triangle United vs Herentals, Dynamos vs Highlanders.