Unyamalaliswe yikuhlutshwa

UKUBA sethandweni lomuntu obemhlukumeza, ngesinye sezizathuo ezenze ukuthi umculi weR&B kweleSouth Africa, uMoneoa Moshesh-Sowazi, atshiye phansi ezomculo. Ikhuluma ehlelweni i-959 Breakfast Show kwiKaya FM, lintokazi yodumo lwengoma ethi More Than You lethi Isibhanxa, ithe owayelisoka layo wayicekela phansi impilo yayo.

“Kulento eyenzeka ngomnyaka ka-2017, ngemva kokuthola isivumelwano sami sokucina sokuqopha.

Ngelinye ilanga ngiyogeqa amagula. Ngahlangana lomuntu owacekela phansi impilo yami.

Bengisethandweni obelungihlukumeza ngempela.” Yize engamchazanga owesilisa lokuthi ubemhlukumeza kanjani kodwa uthe ngolunye usuku uyokhuluma konke.

Ngaphezu kokuphathwa kabi lisoka, uMoneoa uthe ubehlukumezeka lasekhaya ngenxa yokuthi banengi abantu ebebethembele kuye kodwa engasakwazi ukubajabulisa.

“Bengingakwazi ukugcina izidingo zabo.”

Uthe isikhathi esinengi usesichitha ngokudlala i-netball, okungumdlalo akhule ewenza kangangoba waze wamela isifundazwe emidlalweni esezingeni lezwe.

Nakuba ebesephonse ithawula ekuculeni lasekulingiseni kodwa uthe uzokhuza ibuya khona maduze.

“Sengilenkampani entsha esengiqatshwe kuyo lomaneja omutsha esengisebenzisana laye” Uthe kulemicimbi azobonakala kuyo, okubalwa iWoman To Woman ngo-Agasti 27, lapho ezotshiyelana khona inkundla loMsaki, Busiswa, Ami Faku, Thuli P, Nomfundo Mo, DJ Zinhle nabanye. Uthe kunemicu emibili azoyikhipha ngesonto elizayo.

UMoneoa waqala ukwaziwa ngomucu owawuthi I’sbhanxa noPretty Disaster. Ube eselingisa indawo ka-Eve Msomi noSdumo Mtshali efilimini ethi Back of the Moon nekaTsiki emdlalweni weTV, osihloko sithi The Road.Ema-albhamini awakhiphile kubalwa ethi Coming From Going To, Ndim Lo neZiph’ Inkomo.

Uke waqokwa kumaWorld Music Awards ngo-2014 nakumaSouth African Music Awards (Sama) ngo-2015. – Isolezwe.