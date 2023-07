Umhlaba wonke uthi ‘Mtkay – Ntwana’

BASALA bemangele emicimbini agida kiyo njalo lalapha abangumphathi wohlelo abantu basala besuthisekile. Lo ngujaha odabuka eNkulumane, uMthokozisi Dube owaziwa ngelokuthi Mtkay- Ntwana.

Indlela agiya ngayo iyabukeka njalo itshengisela ukuthi ngumuntu olethalenta elingaphumputhwayo. Phezu kwalokhu uMtkay-Ntwana uphinda abelethalenta lokuba ngumphathi wohlelo (MC). UMtkay Ntwana utshele intatheli kaMthunywa ukuthi ukugida yisipho sakhe azalwa laso, phela uthi waqala ukugida esesemncane esontweni.

“Ukugida yinto ekimi, kungumuthi kimi njalo angiziboni ngisekela ukukwenza lokhu. Ngaqala ukugida ngisesemncane esontweni eUniversal Church, kwakusiba lemincintiswano lapho enganginqoba ngaso sonke isikhathi okwangenza lami ngaze ngavuma ukuthi ngempela ithaletha ngilalo,” kutsho uMtkay-Ntwana.

“Ngakhula ngililondoloza ithalenta lami ngathi sengikhula khulile ngaqala ukugida ngithatha amavidiyo ngiwafaka kunkundla zokuxhumana oInstagram, laboTiktok. Abantu yikho lapho abaqala ukunanzelela ithalenta lami. Labahlabeleli abakhulu baqala ukungidinga ukuze ngisebenzisane labo.

“Ngomnyaka ka-2022 ngasengicabanga ukuthi ngibe ngumphathi wezinhlelo (MC) lokhu ngakubona kulithuba elihle lokuqhelisa umsebenzi wami labahlabeleli ngiphinde ngenze engidume ngakho, ukugida.

“Kulowomnyaka njalo ngathola ithuba lokuba ngumphathi wohlelo kumcimbi kaDJ Maphorisa loKabza de Small, kusukela lapho sengihlala ngimatasa ngomsebenzi,” kutsho uMtkay-Ntwana.

Ubikele uMthunywa wathi ukusebenzisana labahlabeleli lokukhangisa ngomsebenzi wakhe kumphakamisile kakhulu kwezokuzithokozisa.

Uthe phakathi kwabosaziwayo bakoNtuthu yena laye usebalelwa kulabo abahlala beqhatshiwe (booked) emicimbini njalo kuyo yonke imicimbi emikhulu eyenziwa koBulawayo yena kaswelakali.

“Okunye engingathi ngiziqhenya ngakho yikuba nguMC kuVictoria Falls Carnival lapho okwakulabahlabeleli abakhulu ababalisa uCkay weNigeria, DJ Maphorisa, Kabza de Small beSouth Africa kanye loWinky D,” utsho njalo.

“Umsebenzi wami sowanginika ithuba lokuthi ngivakatshele kwamanye amazwe athi South Africa, Mozambique, Namibia leUnited States of Africa (USA), ngikhuluma kanje mina labanye bami sikhangelele ukuvakatshela emazweni aphetsheya agoqela i-India, Cyprus, Germany le-United Kingdom,” kuqhubekele phambili uMtkay-Ntwana.

“Ngaphandle kwalumsebenzi wami wozokuzithokozisa ngingumfundi weNational University of Science and Technology, njalo ngikuStudent Representative Council (SRC) lapho enginguMinister of Entertainment. “Maduzane nje ngikhangelele ukuqalisa ukukhipha ingoma, lomhlabeleli kumbe abahlabeleli abakhulu beNingizimu Afrika,” kutsho uMtkay-Ntwana.

Uphethe ngokukhuthaza abafuna ukuba ku-entertainment industry ukuthi kabaqhubeke besebenza nzima ngoba akukho okubuya lula.

“Kumele usebenze ngokuzimisela ukuze wakhe ibizo lakho,” kuphetha uMtkay-Ntwana.