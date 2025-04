UMBONO: Yenzela omunye lokho ofuna akwenzele khona

OMUNYE lomunye uyinkosi emsebenzini wakhe. Umuntu angabe efundile kumbe engafundanga kodwa nxa eselapho asebenza khona, uba yinkosi. Nxa udinga uncedo kufanele ukhulume ngokuzithoba ukuze uthole loba yiluphi uncedo oludingayo.

Kumnandi ukuyadinga uncedo kumbe ukubuza udingisisa ngolutho oluthile uthole isiphatho esihle. Kodwa-ke kubuhlungu kakhulukazi ukubanjwa ngomunwe uze uvuke ulaka nxa ungumuntu olenhliziyo emfitshane.

Kubekanti kuvele akudingakali ukubana umuntu aphendulele eceleni kumbe eyise obuzayo ngoba ethembe ukuthi usemsebenzini wakhe, ulamandla ngoba engasoze athole konke akudingayo emsebenzini wakhe kuphela, kuzadingakala ukuba aye emsebenzini womunye lapho azathola habe! angathi ngumuntu ake wambuluzela.

Abantu asebekhulile yibo abandise ukuthola isiphatho esibi nxa besuke bangena enkampanini yalabo abazithi bafundile.

“Hello can I help you? Pardon,” lapha-ke siyabe siphume ngamakhala isilungu kufuna umuntu osaziyo laye njalo kufuna elalele okuzwayo. Uhlupho lusuka lube ngolokuthi ogogo labokhulu ngitsho labazali bethu abanengi, bayabe bengazwisisi nxa sekukhulunywa kanje, bayabe bengasezwa sebephombukunqekuza amakhanda phela.

Amafomu abayabe bemele bewabhalabhale bayabe bewabuzwe ngesilungu okusuka kubenzima kibo ukuthi bayebuza abasebenza lapho ngoba besazi ukuthi abasoze bethole uncedo.

Ubona umuntu esebunisa ubuso ebutshwabhanisa ngendlela ethi waze wangiqedela isikhathi wena gogo kumbe wena khulu.

Kuyadanisa lokhu, kwenza abanye abantu bekhanye bezinyamazana zendle ezifuna ukubulalana zidlana inyama.

Emtshoveni kukanengi abantu bekhala ngesiphatho esibi nxa sebengenile phakathi. Kambe imali ingathethisisa umuntu umuzwe umncedisi kamtshayeli, uwindi phela, esephoxa umuntu omnike imali ngoba emqhubele ama$100.

“Ngicela unginike imali engcono masalu ufuna ngiwenzeni ama$100, kanti uyangihlolela?”

Iwayilesi iyabe isitshaya idabula indlebe ikakhulu labo abayabe behlalele emuva bayabe bengasezwa ngitsho lakancane. Uke uwuvule umlomo nje ucela ukubana yehliswe uyabe uzithelile lapho lomtshayeli uyaphosa amabili amathathu amagama.

Ube usuzibuza ukuthi isiphatho esibi sivele ngesani nanku phela sonke singabantu banye abazama ukuphila.

Asikholwa thina ukuthi kulomuntu othanda ukuthethiswa empilweni ikakhulu nxa kungela ngitsho icala elidaliweyo.

Kuhle kakhulu ukuba abantu bathandane benzelane lokhu abayabe befuna ukukwenzelwa labo. Nxa yena ebusa emsebenzini wakhe lami ngibusa kowami sizinkosi sonke kuhle siphathane kuhle ngoba sihlangana omunye edinga uncedo komunye.