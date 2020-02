Umbono woMthunywa: Izikolo zonke zemaphandleni kazibe leA-level

IMPUMELA yemihloliso yezifundo ze O-level kanye leA-level isiphumile, zikhona izikolo ezenze kuhle okumangalisayo ikakhulu lezi ezisemadolobheni. Ezemaphandleni zona-ke, zenze njani?

Emaphandleni lakho kubikwa zikhona ezinlutshwana ezenze kuhle ngoba inengi lalezi izikolo zicina ngoFomu 4. Inengi lezikolo ezisemaphandleni ezicina ngoFomu 6 ngama-boarding schools kukanti inengi labantu abahlala emaphandleni kabenelisi imali zakhona. Ngalokhu nxa intuthuko kumele ibekhona elizweni lonke jikelele ikakhulu emaphandleni, kudingakala ukuthi imfundo iphakanyiswe lakhona.

Lokhu kungenziwa ngokuthi izikolo zonke ezisemaphandleni ezemfundo yaphezulu zibe lamakilasi acina ngeA-level njengalokhu okusemadolobheni.

Sesinanzelele ukuthi ukuswelakala kwezikolo ezinengi ezicina ngoFomu 6 yikho osokubangele ukuthi kubenzima ukuthi kube lentuthuko enkulu kulezi indawo. Kuyadanisa ukuthi kulabanye abantwana abenza kuhle kuFomu 4 kodwa behluleke ukuqhubeka besiyaphambili ngoba izikolo ze A-level mhlawumbe zikhatshana lalapho abahlala khona, abanye njalo ngabaswela imali yokuyaqhubeka ngezifundo ngoba umntwana uyabe esekhangelelwe ukuthi ayefunda ehlala esikolo kukanti indingeko zesikolo ziyabe zizinengi izandla zona zimfitshane.

Yikho thina njengoMthunywa sibona kubalulekile ukuthi uHulumende lonyaka aqakathekise ukuthuthukisa imfundo yemaphandleni ngokuthi izikolo zonke ezemfundo yaphezulu zibe lamakilasi eA-level, ngoba ezindaweni ezinengi eziselizweni ikakhulu esabelweni seMatabeland ziyasilela.

Ukwakha amakilasi ezikolo lezi kuzenza abantwana bafunde besebenza gadalala ngoba belentshukuntshu lomdlozela wokuqhubekela phambili besiya ku Fomu 6.

Kungumbono wephephandaba leli ukuthi lokhu kuzenza ukuthi ama-university amakhulu afana leUniversity of Zimbabwe (UZ), National University of Science and Technology (Nust) kanye lamanye asungulwayo afana leLupane State University (LSU), agcwale abaqeqetshi abavela emaphandleni.

Kuyadanisa ukuthi nxa singananzelela khathesi amayunivesithi amanengi akithi agcwele abantwana abavela emadolobheni, abavela emaphandleni bona bangaphi?

Ngalokhu sikhuthaza uHulumende kanye lezinye iziphathamandla zogatsha olubona ngezemfundo yelizwe ukuthi zikhangelisise ngemfundo ezikolo ezisemaphandleni ukuze intuthuko ibe ngeyelizwe lonke jikelele hatshi ukuthi kukhanye sengathi intuthuko ngeyemadolobheni nje kuphela.