UMBONO: Ongafundanga lofundileyo kulomehluko…!

KWATHI ilizwe lakithi lithola uZibuse, owayenguMongameli, yena ongasekho emhlabeni uRobert Mugabe wakhuthaza ukuthi umuntu wonke omdala lomncane nxa efuna ukufunda kaye esikolo. Wenza kwabalula ukuthi wonke ofuna ukufeza iphupho lakhe lemfundo, aye esikolo, kwaba lezikolo zabadala.

Ngikhumbula indoda ezala mina layo esayaya kogoqwanyawo yayihleli isikhuthaza singabantwabayo ukuthi akulanhlamba ongathuka ngayo umntwana njengokungamusi esikolo. Ngangihlala ngizibuza ukuthi kanti wayezama ukuthini ngaze ngakubona lami sengikhulile emisebenzini lekuphileni nje.

Into engafunwa ngumuntu ongafundanga ungamtshela ukuthi kafundanga uzonda akhukhumale uthole sengangonanani, anuke okobulongwe bechalaha obunethwe yimbolisamahlanga. Ye bakhona abaswela imfundo ngezizatho ezehlukeneyo kungasindaba yabo, kodwa nxa umuntu eseselethuba lokuya esikolo kazame ngamandla wonke angadlali ngethuba.

Ungafika emajele amanengi ufike ufune ukubakwazi inani lezibotshwa lokwehlukana kwamacala azo uzathola ukuthi isibalo senani lalabo abalamacala abangafundanga sidlula elabafundileyo khatshana.

Ungakhangela ezigabeni esihlala kuzo abatshontsha izinto ezinjengabo mbuzi, inkomo, obabhemi kumbe abagwaza abanye lokugqekeza uzathola ukuthi nxa ubuza umuntu wakhona ukuthi ufunde wafika kuliphi izinga isikhathi esinengi uyabe ecine ezingeni eliphansi kumbe vele engazange athi qoki esikolo.

Omunye umbalisi owayengifundisa inombolo wayejwayele ukuthi nxa engakaqalisi ukusifundisa uzwe esekhuluma ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga esithi remember education is light, it’s either you choose light or darkness, darkness is associated with all evils. Ungakhangela abalimaza babuye bakhuthuze abantu ezilindweni zamabhasi njengakubo Renkini ngokungonkwayimba okungazange kuye ngaphi ngesikolo ubunengi babo.

Yebo, bakhona abanye loba bengafundanga kodwa abe lokukhalipha (natural intelligence), kodwa balutshwana. Ngithemba lawe uyake ukubone emsebenzini kumbe ngasekuhlaleni into eziyabe zikhulunywa ngumuntu wakhona lokwenza kwakhe kuhle kukutshengisele ukuthi kukhona okusilelayo uhle uyifunde ivaliwe.

Inengi lalabo abangayanga esikolo lithanda udlakela lokuhlukuluza abanye loba bengaphanjaniswanga okuyangaphi. Ngikhumbula enye indoda yathi isizwa ukuthi izakhethwa ukuthi ibe yiyo ezalinda insimbi zedibha ebusuku ngoba ilengalo ezinkulu yajabula yabamanzi ngoba ingakwazi ukuthi ngezinye indlela bayitshela ukuthi njengoba engazange aqoqode esikolo kuthenjwe ingalo zakhe hatshi ubuchopho bakhe.

Laye wathi esukuma ebonga ukuthi ukhethiwe wathi isela lingabuya ebusuku uzalibamba alidukluze alimpantshaze ikhanda ekhohlwe ukuthi uyabe esethethe umthetho wawufaka ezandleni zakhe abesebotshwa.

Asilwiseni ukusa abantwana esikolo ukuze benelise ukwehlukanisa ububi lobuhle. Ungakhangela labathakathi bakudala babelolunya lwemamba beloya behlanya bekholisiswa yikubulala ngoba babengela sikolo, abakulezinsuku ngithemba baloya ngcono.

Ayixabene.