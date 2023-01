UMatore usengumqeqetshi weChicken Inn

Fungai Muderere

IQEMBU leChicken Inn elidlala kuligi yeCastle Lager Premier Soccer League seliphakamise uPrince Matore waba ngumqeqetshi weqembu kukanti uJoey Antipas obevele engumqeqetshi weqembu leli, usezanikwa esinye isikhundla.

UMatore ophethe isithupha seCAF A, useleminyaka engumsekeli ka-Antipas.

UMgcinisihlalo weChicken Inn uJuta Tshuma uveze njalo ukuthi sebelethe njalo owake waba ngumqeqetshi weBulawayo Chiefs kunye leBulawayo City uFarai Tawarecha ukuthi abengumsizi kaMatore.

“Kukhona esesikuguqulile ku-technical department yethu. UPrince Matore nguye osengumqeqetshi weqembu kukanti uTawarechera uzakuba ngumsekeli wakhe.

“Besikhangelele ukuthi sizaveza uTawarechera maduze nje kodwa iqiniso yikuthi sesimqhatshile. UJoey Antipas uzanikwa esinye isikhundla njalo sikhangelele ukuqedisa ngalokhu masinyane,” kutsho uTshuma.

UTawarechera laye uphethe isithupha seCAF A badge holder kukanti uAntipas obeseleminyaka engumqeqetshi owake wathatha inkezo leqembu leMotor Action njalo ozitshaya isifuba ngokuqeqetsha amaqembu athwale inkezo uleCAF B badge.

Inhlanganiso yezemidlalo kuleli eyeZimbabwe Football Association (Zifa) yabeka umthetho wokuba bonke abaqeqetshi kumele babe lesithupha seCAF A licence ekuqaleni kwesizini ka-2017.

KuDivision One kukhakhelelwe ukuthi abaqeqetshi babe lesithupha seCAF B kukanti abasekeli babo bona kumele babe leCAF C kumbe iZifa Level Four licence.

KuDivision 2 abaqeqetshi kumele babe leCAF C licence kukanti abangaphansi kwabo kumele babe leLevel Three.

Owake waba ngumqeqetshi weBulawayo Chiefs uThulani ‘Thuts” Sibanda ensukwini ezisandla kwedlula uqede amaviki amabili eTanzania esenza izifundo zeCAF A Licence akhangelelwe ukuziqeda ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ozayo njengoba ebekhangelele ukuya kuqembu leTriangle.

Ngaphandle kwesithupha seCAF B badge, uSibanda ulleScottish C Licence kunye lesiqu (degree) seSports Science seNational University of Science and Technology (Nust).

UZifa Technical Development Chairperson, uKenneth Mhlophe uthe benza isiqiniseko sokuba amaqembu ayalandela imithetho yeFifa?

“Ngeke siqhubeke sisenza angathi kasiboni okwenzakalayo ngenxa yokuba kasiphatheki kumidlalo yomhlaba. Ngeke sekele abantu baqhubeke besenza umathanda. “Kayisithi esenza imithetho yokuba ngubani ozahlala ebhentshini ngubani ongeke, iFifa kunye leCaf yizo ezenza imithetho le. Akula kubuyela emuva kulokhu,” kutsho uMhlophe.