UJeys unikwa iLife Achievement Award

Ethel Ncube

UTHABE uthinta amayezi umhlabeleli odumileyo wakoBulawayo, uMajahawodwa ‘Jeys’ Marabini kulandela ukwamukela indondo eMzansi Afrika ngeviki ephelileyo.

UJeys Marabini oseleminyaka engu-32 ehlabela uthole isicoco seLife Achievement of the Year Award kumkhosi obusekelwa yi The Eminent in Sports, Music and Academic (Tesma Awards).

UMthunywa uxhumane loJeys Marabini oveze injabulo ngokuhlonitshwa akwenziweyo ngendima ayidlalayo kwezomculo.

“Ngithabe ngimanzi te, ngokuthola indondo le. Ukuhlonitshwa ngendondo le kutsho ukuba abantu bayawuthakazelela umculo wami njalo bayawuhlonipha.

“Isicoco lesi yisibonelo esihle ikakhulu kwabasakhulayo njalo kuveza ukubekezela kwami emculweni.

Lokhu ngaqala ukuhlabela kangikaze ngithole indondo kube ngokokuqala njalo kungiphe idlabuzane lokuthi ngiqhubekele phambili ngisebenza nzima,” kulandisa uJeys Marabini.

Uqhubekele phambili ebonga kakhulu ngokuhlonitshwa komculo wakhe.

“Ngiyabonga kakhulu kubalandeli bami bonke ngiphinde ngibonge labeTesma ngokungihlonipha ngale indlela. Phezu kwakho konke ngibonga uNkulunkulu ongigcinileyo.

“Ngiyabonga kakhulu usekelo olungaka engilutholayo ebantwini ngithi lingadinwa lakusasa,” kuphetha uJeys.